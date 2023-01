Israël démolit des parties d’un hameau de Cisjordanie devant être expulsé

JERUSALEM (AP) – L’armée israélienne a démoli des maisons, des réservoirs d’eau et des oliveraies dans deux villages palestiniens du sud de la Cisjordanie où certains habitants risquent d’être expulsés de manière imminente, ont déclaré mercredi des habitants et des militants.

L’un des villages dont les structures ont été démolies mardi fait partie d’une zone aride de Cisjordanie connue sous le nom de Masafer Yatta, que l’armée israélienne a désignée comme zone d’entraînement au tir réel. Quelque 1 000 habitants des huit hameaux qui composent Masafer Yatta sont sur le point d’être expulsés, une ordonnance que la Cour suprême d’Israël a confirmée en mai après une bataille juridique de deux décennies.

Selon des images partagées par des résidents locaux et des militants, des véhicules blindés ont escorté du matériel de construction jusqu’aux démolitions dans les villages de Ma’in et Shaab al-Butum, qui fait partie de Masafer Yatta.

Guy Butavia, un militant du groupe israélien de défense des droits Taayush, a déclaré que l’armée avait rasé cinq maisons, des enclos pour animaux et des citernes, déversant le contenu de la vie des gens dans le désert froid.

« Ils viennent démolir votre maison. C’est l’hiver. Il fait froid. Et après? Où vont-ils dormir cette nuit-là ? il a dit.

La plupart des habitants de la zone sont restés sur place depuis le jugement, même si les forces de sécurité israéliennes arrivent périodiquement pour démolir des structures. Mais ils pourraient être expulsés à tout moment.

Des responsables locaux et un groupe de défense des droits ont déclaré que les responsables de la défense israélienne les avaient informés qu’ils allaient bientôt expulser de force plus de 1 000 habitants de la région.

“Il y a une réelle inquiétude qu’un crime de guerre grave soit commis”, a déclaré Roni Pelli, un avocat travaillant pour l’ACRI.

Le COGAT, l’organisme de défense israélien qui s’occupe des affaires civiles palestiniennes, a refusé de commenter.

Les deux villages se trouvent dans les 60% de la Cisjordanie occupée connue sous le nom de zone C, où l’armée israélienne exerce un contrôle total en vertu des accords de paix intérimaires conclus avec les Palestiniens dans les années 1990. Les structures palestiniennes construites sans permis militaire – qui, selon les habitants, sont presque impossibles à obtenir – risquent d’être démolies.

La démolition de mardi intervient dans le contexte d’un nouveau gouvernement en Israël, dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, où les partisans de l’entreprise de colonisation israélienne en Cisjordanie détiennent des portefeuilles influents et devraient à la fois stimuler la construction de colonies et supprimer la construction pour les Palestiniens dans la zone C.

Les familles vivant à Masafer Yatta disent qu’elles ont gardé leurs moutons et leurs chèvres dans toute la région bien avant qu’Israël ne s’empare de la Cisjordanie lors de la guerre de 1967 au Moyen-Orient.

Mais Israël affirme que les nomades arabes bédouins n’avaient pas de structures permanentes lorsque l’armée a déclaré la zone zone de tir et d’entraînement au début des années 1980. En novembre 1999, les forces de sécurité ont expulsé quelque 700 villageois et détruit des maisons et des citernes.

Une bataille juridique de vingt ans a commencé l’année suivante et s’est terminée en 2022, la Cour suprême israélienne refusant une audience supplémentaire en octobre sur l’expulsion.

Alors que les gouvernements israéliens précédents ont démoli des maisons dans la région pendant des décennies, le gouvernement actuel devrait intensifier les démolitions dans la région.

