Israël démantèle un point de passage inutilisé de Gaza pour étendre la barrière

GAZA CITY, Bande de Gaza – Des bulldozers et des grues ont été vus mardi en train de démanteler un point de passage commercial à l’est de la ville de Gaza après qu’Israël a décidé d’étendre une barrière de sécurité à l’emplacement du terminal disparu depuis longtemps.

Le point de passage de Karni était le plus grand et principal terminal d’import-export de l’enclave palestinienne, équipé de scanners et de tapis roulants. Mais Israël l’a fermée lorsqu’il a imposé un blocus à Gaza après la prise de contrôle du groupe militant du Hamas en 2007.