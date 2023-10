Israël demande aux États-Unis 10 milliards de dollars « d’urgence » – NYT — RT World News

La Maison Blanche travaille sur un plan qui combinerait l’aide à Israël, à l’Ukraine et à Taiwan, a indiqué le journal.

Israël a demandé une aide d’urgence de 10 milliards de dollars aux États-Unis, a rapporté lundi le New York Times, citant trois responsables anonymes. La Maison Blanche et les membres du Congrès travaillent sur un ensemble de mesures qui combineraient une assistance militaire à Israël avec une aide à l’Ukraine et à Taiwan, ainsi que des fonds pour fortifier la frontière entre les États-Unis et le Mexique, indique le journal.

S’exprimant lors d’une visite à Tel Aviv dimanche, le chef de la majorité au Sénat américain, Chuck Schumer, a déclaré que les législateurs avaient discuté de la fourniture à Israël de munitions nouvelles et de remplacement, de bombes à guidage de précision et de kits de munitions d’attaque directe conjointe (JDAM), qui convertissent les munitions standards en munitions plus précises. , selon le New York Times.

Le rapport ne fournit pas plus de détails sur le programme d’aide combiné de 10 milliards de dollars demandé.

Le conflit entre Israël et le Hamas a éclaté le 7 octobre, lorsque le groupe militant palestinien a attaqué le sud d’Israël avec des roquettes et envoyé des combattants au-delà de la frontière, tuant environ 1 400 personnes.















Les Forces de défense israéliennes ont répondu en larguant des milliers de bombes sur Gaza et en coupant l’approvisionnement en eau et en électricité de l’enclave. Les autorités sanitaires locales affirment que plus de 2 800 Palestiniens sont morts dans les raids aériens au cours des dix derniers jours.

Lundi, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que Washington pouvait se permettre de répondre aux besoins militaires d’Israël ainsi qu’à ceux de l’Ukraine. Elle a insisté sur le fait que les ressources financières des États-Unis sont suffisantes pour soutenir leurs alliés à l’étranger. Cependant, le responsable a reconnu ses inquiétudes quant à l’impact économique potentiel d’un conflit plus large au Moyen-Orient.

Alors que de hauts responsables américains insistent sur le fait qu’Israël et l’Ukraine peuvent être soutenus, CNN a rapporté la semaine dernière que le Pentagone avait appelé les fabricants de défense à augmenter leur production pour compenser les déficits de stocks dus au transfert d’armes à Kiev, afin de garantir peut approvisionner Israël.

Lundi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a averti que son pays se préparait à une « longue guerre » et combattrait jusqu’à ce qu’il batte complètement le Hamas. Il a ajouté qu’Israël est prêt à riposter contre le groupe militant libanais Hezbollah s’il tente de s’immiscer dans le conflit.