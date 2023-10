Israël a appelé ses citoyens à quitter immédiatement l’Égypte et la Jordanie et à éviter de voyager vers d’autres pays de la région, alors que les tensions éclatent à cause de sa guerre à Gaza.

« Le Conseil de sécurité nationale d’Israël élève ses avertissements aux voyageurs pour l’Égypte (y compris le Sinaï) et la Jordanie au niveau 4 (menace élevée) : recommandation de ne pas voyager dans ces pays et à ceux qui y séjournent de partir… dès que possible », a déclaré le Conseil de sécurité nationale d’Israël. » a déclaré le Conseil dans un communiqué samedi.

Il a également relevé le niveau de menace pour le Maroc à « 3 » et conseillé aux Israéliens d’éviter les voyages non essentiels.

Les médias locaux ont déclaré que l’annonce du conseil était due aux craintes que les voyageurs israéliens ne soient la cible de ceux qui sont en colère contre la guerre continue contre Gaza qui a commencé après l’attaque du Hamas le 7 octobre.

Israël se prépare à une attaque terrestre contre Gaza, après deux semaines d’attaques aériennes sur la bande assiégée qui ont tué plus de 4 100 Palestiniens. Environ 1 400 personnes ont également été tuées en Israël.

« En raison de la poursuite de la guerre, une nouvelle aggravation significative a été détectée dans les manifestations contre Israël ces derniers jours dans divers pays du monde, avec un accent sur les pays arabes du Moyen-Orient, parallèlement à des manifestations d’hostilité et de violence contre les Israéliens et les Juifs. symboles », indique le communiqué.

Cet avis intervient quelques jours seulement après qu’Israël a rappelé ses diplomates de Turquie par mesure de sécurité suite à une demande antérieure demandant à ses citoyens de partir également.

Le communiqué recommande également aux Israéliens d’éviter de séjourner dans d’autres pays arabes, notamment la Turquie, les Émirats arabes unis et Bahreïn. Et il suggère aux Israéliens de ne pas non plus voyager dans des pays comme la Malaisie, le Bangladesh, l’Indonésie et les Maldives.