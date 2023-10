Israël demande à ses citoyens de quitter la Turquie

L’avertissement a été lancé lors d’une grande manifestation devant le consulat du pays à Istanbul.

Israël a conseillé mardi à ses citoyens de quitter immédiatement la Turquie, invoquant la menace accrue d’attaques terroristes lors de l’indignation généralisée suscitée par la frappe meurtrière de missile sur un hôpital dans la bande de Gaza.

Le Conseil national de sécurité (NSC) a élevé l’alerte en cas de voyage en Turquie au plus haut niveau de son système d’alerte à quatre niveaux. « Compte tenu des événements récents, on s’inquiète de la motivation accrue des acteurs terroristes et des assaillants isolés à cibler les Israéliens dans divers pays du monde. » » a déclaré le NSC dans un communiqué diffusé par les médias israéliens.

Le NSC a également relevé le niveau de risque pour le Maroc au niveau 2. « à la lumière de l’évolution du paysage des menaces », et a réitéré l’appel à éviter « non essentiel » des voyages dans les pays arabes et les États limitrophes de l’Iran, « en soulignant spécifiquement la Jordanie, l’Égypte, les Émirats arabes unis et l’Azerbaïdjan. »

L’avis a été publié alors que des milliers de personnes se rassemblaient pour protester devant le consulat israélien à Istanbul, suite à l’annonce selon laquelle une frappe de missile sur un hôpital de la bande de Gaza avait tué environ 500 Palestiniens. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent que certains manifestants ont lancé des feux d’artifice sur le bâtiment du consulat, ont grimpé sur la clôture et ont tenté d’incendier le bâtiment.

Bien que les responsables palestiniens aient rapidement imputé la frappe à Israël, Tsahal et le Premier ministre Benjamin Netanyahu ont affirmé que l’hôpital avait été détruit par une roquette tirée par l’un des groupes militants palestiniens.

La grève a néanmoins suscité une large condamnation dans le monde arabe et au-delà. Amman a réagi à la tragédie en annulant brusquement le sommet réunissant les dirigeants des États-Unis, de la Jordanie, de l’Égypte et de l’Autorité palestinienne, prévu mercredi.

Israël a mené des frappes de représailles sur Gaza après que le Hamas et des groupes militants alliés ont mené une attaque surprise contre des villes israéliennes le 7 octobre.