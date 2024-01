Israël découvre une sorte de forteresse souterraine sous Gaza

L’armée israélienne a déclaré avoir trouvé deux types de tunnels : ceux utilisés par les commandants et les autres utilisés par les agents. Les tunnels du commandant sont plus profonds et plus confortables, permettant des séjours plus longs et l’utilisation de carreaux de céramique. Les autres tunnels sont plus spartiates et souvent moins profonds.

Un responsable israélien a déclaré que l’armée aurait peut-être passé un an à localiser un seul tunnel, mais que désormais la campagne terrestre a fourni une mine d’informations sur le réseau souterrain de Gaza.

L’armée israélienne a examiné les ordinateurs utilisés par les membres du Hamas chargés de la construction du tunnel pour trouver les passages souterrains, a déclaré un haut responsable israélien. Certains documents capturés pendant la guerre s’avèrent également essentiels. L’armée israélienne a trouvé des listes de familles qui ont « hébergé » les entrées du tunnel dans leurs maisons privées.

Dans un cas, des soldats israéliens ont localisé une carte des tunnels à Beit Hanoun, une ville du nord de Gaza, et l’ont utilisée pour trouver et détruire des tunnels. Même avec ces renseignements sur le champ de bataille, les combats à Gaza autour des tunnels ont été épuisants. L’armée israélienne rapporte que près de 190 soldats ont été tués et environ 240 grièvement blessés depuis le début de la campagne terrestre. Mais l’armée n’a pas divulgué le nombre de morts et de blessés liés à la guerre des tunnels.

Un soldat, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour des raisons de sécurité, a déclaré avoir supervisé la destruction d’une cinquantaine de tunnels à Beit Hanoun. Tous étaient piégés, a-t-il déclaré. Le soldat, un officier du génie de combat, a déclaré que son unité avait trouvé des bombes cachées dans les murs et un énorme engin explosif câblé pour être activé à distance.