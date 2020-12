Avant les célébrations de Noël, l’Autorité des Antiquités d’Israël a prétendu avoir découvert un ancien bain rituel de l’époque de Jésus. La découverte a été faite lorsque les constructeurs travaillaient sur un tunnel près de l’église de Gethsémani, au pied du mont des Oliviers, qui se trouve à l’est des murs de la vieille ville de Jérusalem, et ont été surpris de trouver une cavité souterraine.

Lors de recherches plus poussées, les archéologues ont découvert que la cavité dans la roche était un bain rituel juif datant d’il y a environ 2000 ans. C’était à peu près à l’époque où Jésus était actif dans la région, selon la tradition chrétienne.

Selon un rapport du site d’information israélien Haaretz, il s’agit de la première preuve archéologique trouvée de l’activité à Gethsémani à partir de la période du Second Temple, comme indiqué par l’autorité des antiquités d’Israël. En hébreu, Gethsémané signifie «presse à huile» et est pris pour refléter la fabrication d’huile d’olive qui était assez fréquente dans la région méditerranéenne. Le rapport mentionnait en outre que lors d’une conférence de presse conjointe, la découverte avait été présentée. L’événement a été suivi par le Custode de Terre Sainte, le Père Francesco Patton.

La recherche de la région a été menée par des archéologues travaillant avec l’autorité des antiquités du Studium Biblicum Franciscanum, un institut de recherche franciscain, rapporte Haaretz. Les chercheurs interprètent la découverte comme la confirmation de la présence de la production d’huile d’olive. On en déduit que l’ancien bain était utilisé par les fabricants d’alors avant leur production quotidienne d’huile d’olive, qui, selon la loi juive, étaient censés se purifier avant de travailler.

Le rapport cite Amit Re’em, archéologue du district de Jérusalem auprès des autorités israéliennes, affirmant que la découverte du bain rituel confirme probablement l’ancien nom du lieu, Gethsémané. Même si un grand nombre de ces anciens bains rituels juifs ont été trouvés à Jérusalem, aucun d’entre eux ne remontait à la période du Second Temple et aucun n’avait été découvert à Gethsémané.

Certains autres bains de la période du Second Temple ont été trouvés dans l’ancien Israël et même en Jordanie où les archéologues ont trouvé le bain rituel du roi Hérode dans son palais de Machaerus.

L’église de Gethsémani où l’ancien bain rituel a été trouvé est une église de la période byzantine qui a été datée du 6ème siècle de notre ère Le rapport citait le Dr Leah Di Segni de l’Université hébraïque de Jérusalem et le Dr Rosario Pierri de l’Institut franciscain qui a révélé que le les inscriptions trouvées dans l’ancienne église disaient: «Pour la mémoire et le repos des amoureux du Christ (croix) Dieu qui ont reçu le sacrifice d’Abraham, acceptez l’offrande de vos serviteurs et accordez-leur la rémission des péchés. (croix) Amen. «