Israël déclenche des frappes après avoir juré de continuer à Gaza

Au moins 227 Palestiniens ont été tués, dont 64 enfants et 38 femmes, et 1 620 personnes ont été blessées, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui ne répartit pas les chiffres entre combattants et civils. Le Hamas et le Jihad islamique affirment qu’au moins 20 de leurs combattants ont été tués, tandis qu’Israël dit que le nombre est d’au moins 130. Quelque 58 000 Palestiniens ont fui leurs maisons.