Israël déclenche des frappes après avoir juré de continuer à Gaza

GAZA CITY, Bande de Gaza (AP) – Israël a déclenché une vague de frappes aériennes à travers la bande de Gaza tôt jeudi, tuant au moins un Palestinien et en blessant plusieurs autres. Les dernières frappes sont survenues après que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a repoussé la pression américaine pour mettre fin à l’offensive contre les dirigeants militants du Hamas de Gaza, qui ont tiré des milliers de roquettes sur Israël.

Des explosions ont secoué la ville de Gaza et des fusées éclairantes orange ont illuminé le ciel nocturne, des frappes aériennes ayant également été signalées dans la ville centrale de Deir al-Balah et dans la ville méridionale de Khan Younis. Alors que le soleil se levait, les habitants ont inspecté les décombres d’au moins cinq maisons familiales détruites à Khan Younis. Il y a également eu de lourdes frappes aériennes sur la rue al-Saftawi, une artère commerciale de la ville de Gaza.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle avait frappé au moins quatre maisons de commandants du Hamas, ciblant «l’infrastructure militaire», ainsi qu’une unité de stockage d’armes chez un combattant du Hamas à Gaza.

Une frappe aérienne israélienne s’est écrasée sur la maison à deux étages de la famille Khawaldi à Khan Younis, la détruisant. Les 11 habitants, qui dormaient dans une zone séparée par peur, ont tous été blessés et hospitalisés, a déclaré Shaker al-Khozondar, un voisin.

Des éclats d’obus ont frappé la maison familiale voisine, tuant Hoda al-Khozondar, sa tante, et blessant sa fille et ses deux cousins, a-t-il déclaré. Weam Fares, porte-parole d’un hôpital voisin, a confirmé sa mort et a déclaré qu’au moins 10 personnes avaient été blessées lors de grèves du jour au lendemain.

Netanyahu a repoussé les appels de l’administration Biden pour conclure l’opération qui a fait des centaines de morts. Elle marque la première rupture publique entre les deux alliés proches depuis le début des combats la semaine dernière et pourrait compliquer les efforts internationaux pour parvenir à un cessez-le-feu. Son refus pose également un premier test difficile de la relation américano-israélienne.

Suite:Biden dit à Netanyahu qu’il s’attend à « une désescalade significative aujourd’hui » avec la voie vers le cessez-le-feu

Après avoir visité le quartier général militaire, Netanyahu a déclaré mercredi qu’il appréciait «le soutien du président américain», mais qu’Israël irait de l’avant pour ramener «le calme et la sécurité» à ses citoyens. Il s’est dit «déterminé à poursuivre cette opération jusqu’à ce que son objectif soit atteint».

Le président américain Joe Biden avait déclaré plus tôt à Netanyahu qu’il s’attendait à «une désescalade significative aujourd’hui sur la voie d’un cessez-le-feu», a déclaré la Maison Blanche.

Biden avait auparavant évité de faire pression sur Israël plus directement et publiquement pour un cessez-le-feu avec les dirigeants militants du Hamas à Gaza. Mais la pression monte pour que Biden intervienne plus énergiquement alors que d’autres efforts diplomatiques se renforcent.

Les négociateurs égyptiens ont également travaillé pour mettre fin aux combats, et un diplomate égyptien a déclaré que les hauts responsables attendaient la réponse d’Israël à une offre de cessez-le-feu. Le diplomate s’est exprimé sous couvert d’anonymat conformément à la réglementation.

Moussa Abu Marzouk, un haut responsable du Hamas, a déclaré à la télévision libanaise Mayadeen qu’il s’attendait à un cessez-le-feu dans un jour ou deux.

Le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas était attendu jeudi dans la région pour des entretiens avec des Israéliens et des Palestiniens. Le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré que les ministres des Affaires étrangères de la Slovaquie et de la République tchèque se joindraient à lui après avoir été invités «à exprimer leur solidarité et leur soutien» à Israël.

La série de combats en cours entre Israël et le Hamas a commencé le 10 mai, lorsque le groupe militant a tiré des roquettes à longue portée vers Jérusalem après des jours d’affrontements entre des manifestants palestiniens et la police israélienne dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa, un point d’éclair sacré pour les juifs et les musulmans. . Les tactiques brutales de la police dans l’enceinte et la menace d’expulsion de dizaines de familles palestiniennes par des colons juifs ont enflammé les tensions.

Depuis lors, Israël a lancé des centaines de frappes aériennes qui, selon lui, ont visé l’infrastructure du Hamas, y compris un vaste réseau de tunnels qu’il appelle le «métro». Le Hamas et d’autres groupes militants implantés dans des zones résidentielles ont tiré plus de 4 000 roquettes sur des villes israéliennes, dont des centaines ont échoué et la plupart des autres ont été interceptés ou atterrissant dans des zones ouvertes.

Au moins 227 Palestiniens ont été tués, dont 64 enfants et 38 femmes, et 1 620 personnes ont été blessées, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui ne répartit pas les chiffres entre combattants et civils. Le Hamas et le Jihad islamique affirment qu’au moins 20 de leurs combattants ont été tués, tandis qu’Israël dit que le nombre est d’au moins 130. Quelque 58 000 Palestiniens ont fui leurs maisons.

Douze personnes en Israël, dont un garçon de 5 ans, une fille de 16 ans et un soldat, ont été tuées.

Depuis le début des combats, l’infrastructure de Gaza, déjà affaiblie par un blocus de 14 ans, s’est rapidement détériorée. Les fournitures médicales, l’eau et le carburant pour l’électricité s’épuisent dans le territoire, sur lequel Israël et l’Égypte ont imposé le blocus après la prise du pouvoir par le Hamas en 2007.

Les attaques israéliennes ont endommagé au moins 18 hôpitaux et cliniques et détruit un établissement de santé, a déclaré l’Organisation mondiale de la santé. Près de la moitié de tous les médicaments essentiels sont épuisés.

Les combats, les pires depuis la guerre de 2014 entre Israël et le Hamas, ont déclenché des manifestations dans le monde entier.

___

Krauss a rapporté de Jérusalem. La rédactrice d’Associated Press Isabel DeBre à Dubaï, aux Émirats arabes unis, a contribué.