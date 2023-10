Israël déclare qu’il ne bloquera pas l’aide humanitaire entrant à Gaza depuis l’Egypte | Conflit israélo-palestinien Actualités

Le gouvernement israélien a déclaré qu’il n’empêcherait pas l’aide humanitaire d’entrer dans la bande de Gaza sous blocus depuis l’Égypte, suite aux pressions exercées par ses alliés internationaux pour alléger son siège de 10 jours sur le territoire palestinien.

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé cette décision dans un communiqué mercredi alors que le président américain Joe Biden terminait une visite éclair dans le pays.

« À la lumière de la demande du président Biden, Israël ne contrecarrera pas l’approvisionnement humanitaire en provenance d’Égypte tant qu’il s’agira uniquement de nourriture, d’eau et de médicaments pour la population civile du sud de la bande de Gaza », indique le communiqué.

« Israël n’autorisera aucune aide humanitaire depuis son territoire vers la bande de Gaza tant que nos otages ne seront pas restitués », a-t-il ajouté.

Cette décision fait suite à une pression internationale croissante, notamment de la part des États-Unis, appelant à l’aide humanitaire pour entrer à Gaza, où des centaines de milliers d’habitants ont été déplacés en raison des frappes aériennes israéliennes constantes.

Israël a imposé un « siège complet » à Gaza, coupant l’accès à la nourriture, à l’eau, à l’électricité et au carburant aux 2,3 millions d’habitants de la bande après que les combattants du Hamas basés à Gaza ont lancé une attaque dans le sud d’Israël le 7 octobre. Des personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées dans l’attaque, plus de 4 400 personnes ont été blessées et 199 autres ont été capturées par le Hamas.

Depuis l’attaque, Israël a bombardé Gaza depuis les airs dans le cadre d’une campagne dévastatrice qui a réduit des quartiers entiers en ruines. Les autorités palestiniennes ont déclaré que plus de 3 400 personnes avaient été tuées et plus de 12 000 autres blessées lors de l’assaut israélien.

Les bombardements et le siège israéliens sur Gaza ont été critiqués comme une forme de punition collective et ont déclenché une colère généralisée dans tout le Moyen-Orient.

On ne sait toujours pas quand l’aide commencera à entrer à Gaza par le passage de Rafah avec l’Égypte, qui, selon l’Égypte, a été endommagé par les frappes aériennes israéliennes.

Cette annonce intervient après qu’une explosion dans un hôpital de Gaza mardi a tué au moins 471 personnes et en a blessé des centaines d’autres, selon des responsables palestiniens.

Le porte-parole du ministère de la Santé de Gaza, Ashraf al-Qudra, a déclaré mercredi que les secouristes étaient toujours en train de retirer les corps des décombres.

Les responsables palestiniens à Gaza, gouvernée par le Hamas, ont déclaré que l’explosion avait été provoquée par un raid aérien israélien. Israël a déclaré que l’explosion était le résultat d’une roquette lancée par le groupe armé du Jihad islamique palestinien (JIP) qui avait raté son tir. Le JIP a rejeté cette allégation.

Al Jazeera n’a pas été en mesure de vérifier ces affirmations de manière indépendante.

Biden a déclaré mercredi que les données du ministère américain de la Défense montraient que l’explosion n’était probablement pas le résultat d’une frappe de l’armée israélienne. Un porte-parole du Conseil de sécurité nationale a ensuite publié sur les réseaux sociaux qu’une analyse « d’images aériennes, d’interceptions et d’informations de source ouverte » montrait qu’Israël n’était pas derrière la frappe et que les États-Unis continueraient de recueillir des preuves.

Le président américain a également profité de son voyage pour montrer sa solidarité avec Israël alors que la nation est en deuil suite à l’attaque du Hamas.

Je viens d’annoncer 100 millions de dollars pour l’aide humanitaire à Gaza et en Cisjordanie. Cet argent soutiendra plus d’un million de Palestiniens déplacés et touchés par le conflit. Et nous aurons des mécanismes en place pour que cette aide parvienne à ceux qui en ont besoin – et non au Hamas ou aux groupes terroristes. – Président Biden (@POTUS) 18 octobre 2023

« Je viens en Israël avec un seul message : vous n’êtes pas seuls », a déclaré Biden lors d’un discours à Tel Aviv.

Alors que Biden a déclaré qu’il s’efforçait d’obtenir un ensemble « sans précédent » d’assistance en matière de sécurité pour Israël, il a également mis en garde Israël quant à sa réponse à l’attaque du Hamas.

« Je vous mets en garde pendant que vous ressentez cette rage : ne vous laissez pas consumer par elle. Après le 11 septembre, nous étions furieux aux États-Unis. Tandis que nous recherchions et obtenions justice, nous avons également commis des erreurs », a déclaré Biden, ajoutant qu’Israël devrait rechercher « de la clarté sur les objectifs et une évaluation honnête pour savoir si la voie que vous empruntez permettra d’atteindre ces objectifs ».

Biden a également déclaré que les États-Unis fourniraient 100 millions de dollars d’aide humanitaire à la Cisjordanie occupée et à Gaza.