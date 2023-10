Israël déclare qu’il laissera l’Égypte fournir une aide à Gaza alors que les médecins luttent après l’explosion d’un hôpital

KHAN YOUNIS, Bande de Gaza (AP) — Israël a déclaré mercredi qu’il autoriserait l’Égypte à livrer des quantités limitées d’aide humanitaire à la bande de Gaza. La première fissure dans un siège punitif de 10 jours sur le territoire est survenue un jour après qu’une explosion meurtrière dans un hôpital de la ville de Gaza a tué des centaines de personnes et mis des centaines de personnes à l’abri. une immense pression sur les médecins de Gaza soigner les nombreux blessés alors que les fournitures médicales s’épuisaient.

L’annonce autorisant l’accès à l’eau, à la nourriture et à d’autres approvisionnements est intervenue rage suite à l’explosion de mardi soir à l’hôpital al-Ahli réparti dans tout le Moyen-Orient, et comme Le président américain Joe Biden s’est rendu en Israël dans l’espoir d’éviter un conflit plus large dans la région.

Les affirmations sur le responsable de l’explosion étaient contradictoires. Les responsables du Hamas à Gaza ont rapidement imputé la responsabilité d’une frappe aérienne israélienne, affirmant que près de 500 personnes avaient été tuées. Israël a nié toute implication et a publié une série de vidéos, d’audio et d’autres informations qui, selon lui, montraient que l’explosion était plutôt due à des ratés de tir de roquette du Jihad islamique, un autre groupe militant opérant à Gaza. Le Jihad islamique a rejeté cette affirmation.

Associated Press n’a vérifié de manière indépendante aucune des affirmations ou preuves publiées par les parties.

Des Palestiniens blessés attendent d’être soignés à l’hôpital al-Shifa, dans la ville de Gaza, au centre de la bande de Gaza, après leur arrivée de l’hôpital al-Ahli à la suite d’une explosion, le mardi 17 octobre 2023.

Israël a coupé tout approvisionnement vers Gaza peu après Les militants du Hamas se déchaînent dans les communautés du sud d’Israël le 7 octobre. Le carnage d’al-Ahli a mis en évidence l’impact du siège.

Des centaines de blessés ont été transportés d’urgence vers un autre hôpital, presque à court de fournitures et de carburant pour ses générateurs, et les médecins ont pratiqué des interventions chirurgicales à même le sol, souvent sans anesthésie.

Biden a déclaré que le président égyptien avait accepté d’ouvrir le passage et, dans un premier temps, de laisser entrer 20 camions transportant de l’aide humanitaire. Si le Hamas confisque l’aide, « cela prendra fin », a-t-il déclaré. Les responsables de la Maison Blanche ont déclaré que l’aide serait versée dès vendredi, une fois les routes réparées.

Au passage de Rafah, La seule connexion de Gaza avec l’Egypte, des files de camions transportant de l’aide attendent depuis des jours pour entrer. Mais l’installation n’a qu’une capacité limitée. L’Égypte doit encore réparer la route traversant la frontière qui a été détruite par les frappes aériennes israéliennes.

Les approvisionnements seront finalement acheminés sous la supervision de l’ONU, a déclaré le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, à la télévision Al-Arabiya. Il n’a pas précisé le nombre de camions. Lorsqu’on lui a demandé si les étrangers et les doubles nationaux cherchant à partir seraient autorisés à partir, il a répondu : « Tant que le passage fonctionne normalement et que les installations (du passage) ont été réparées ».

Des Palestiniens regardent le site de l’explosion à l’hôpital al-Ahli dans la ville de Gaza, le mercredi 18 octobre 2023.

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que la décision avait été approuvée à la demande de Biden. Il a déclaré qu’Israël « ne contrecarrerait pas » les livraisons de nourriture, d’eau ou de médicaments en provenance d’Égypte, tant qu’elles se limitent aux civils du sud de la bande de Gaza et ne vont pas aux militants du Hamas. Le communiqué ne fait aucune mention du carburant dont on a cruellement besoin.

Les tirs de roquettes palestiniennes sur Israël ont repris mercredi après une accalmie de 12 heures, et les frappes israéliennes sur Gaza se sont poursuivies, notamment sur des villes du sud qu’Israël avait décrites comme des « zones de sécurité » pour les civils.

Lors de sa brève visite, Biden a tenté de trouver un équilibre entre le soutien américain à Israël et le contrôle de l’inquiétude croissante des alliés arabes. À son arrivée, Biden a embrassé Netanyahu – et a exprimé son inquiétude face aux souffrances des civils de Gaza.

Biden a déclaré que l’explosion de l’hôpital ne semblait pas être la faute d’Israël, et il a averti les Israéliens de ne pas se laisser consumer par l’indignation suscitée par l’attaque meurtrière du Hamas.

Le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, a averti que la guerre « poussait la région au bord du gouffre ». Après l’explosion de l’hôpital, La Jordanie a annulé une rencontre entre Bidenle roi Abdallah II de Jordanie et les présidents palestinien et égyptien.

L’armée israélienne a tenu une réunion d’information mercredi matin pour expliquer pourquoi elle n’était pas responsable de l’explosion de l’hôpital al-Ahli.

Le porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré qu’il ne tirait pas dans la zone lorsque l’explosion s’est produite. Il a déclaré que le radar israélien avait confirmé qu’un barrage de roquettes avait été tiré par le militant palestinien du Jihad islamique depuis un cimetière voisin au moment de l’explosion, vers 18h59. Une vidéo indépendante montrait une roquette tombant du ciel, a-t-il déclaré.

La roquette ratée a touché le parking à l’extérieur de l’hôpital, a-t-il déclaré. S’il s’agissait d’une frappe aérienne, il y aurait eu là un grand cratère ; au lieu de cela, le souffle enflammé provenait de l’ogive de la fusée ratée et de son propulseur non dépensé, a-t-il déclaré.

Le Hamas a qualifié l’explosion de l’hôpital de mardi d’« horrible massacre », affirmant qu’elle avait été provoquée par une frappe israélienne. Le Jihad islamique a accusé Israël de tenter « d’échapper à sa responsabilité dans le massacre brutal qu’il a commis ».

Le président américain Joe Biden, au centre à gauche, rencontre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, à droite, pour discuter de la guerre entre Israël et le Hamas, à Tel Aviv, en Israël, le mercredi 18 octobre 2023. À gauche, le secrétaire d’État américain Antony Clignote. Miriam Alster/Photo de la piscine via AP

Le groupe a souligné l’ordre donné par Israël quelques jours avant l’évacuation d’al-Ahli et une précédente frappe contre l’hôpital comme preuve que l’hôpital était une cible israélienne. Il a également indiqué que l’ampleur de l’explosion, l’angle de chute de la bombe et l’étendue des destructions pointaient tous vers Israël.

L’évêque anglican de Jérusalem, Hosam Naoum, a déclaré que l’hôpital, géré par l’Église épiscopale, avait reçu au moins trois ordres militaires israéliens d’évacuer dans les jours précédant l’explosion. Des bombardements israéliens l’ont frappé dimanche, blessant quatre membres du personnel, a-t-il déclaré. Israël a ordonné l’évacuation des 22 hôpitaux du nord de Gaza la semaine dernière.

Naoum a refusé de rejeter la responsabilité de l’explosion sur l’une ou l’autre des parties. « Nous voulons simplement permettre aux gens de voir ce qui se passe sur le terrain et espérer qu’ils parviendront à la conclusion que nous en avons assez de cette guerre », a-t-il déclaré.

Des centaines de Palestiniens s’étaient réfugiés à al-Ahli et dans d’autres hôpitaux de la ville de Gaza, espérant qu’ils seraient épargnés par les bombardements après qu’Israël ait ordonné à tous les habitants du nord de la bande de Gaza d’évacuer vers le sud. La vidéo postée après l’explosion montrait l’enceinte de l’hôpital jonchée de corps déchirés, dont beaucoup étaient de jeunes enfants.

Mercredi matin, la scène de l’explosion était jonchée de voitures carbonisées et le sol était noirci. Un homme qui s’y réfugiait avec sa famille, Mohammed al-Hayek, a déclaré qu’il était assis avec d’autres hommes dans la cage d’escalier d’un hôpital mardi soir, hésitant à s’asseoir dans la cour.

Il s’est éloigné pour leur apporter du café lorsque l’explosion a frappé.

« Quand je suis revenu, ils étaient mis en pièces », a-t-il déclaré.

Le bilan des morts était contesté. Le ministère de la Santé avait initialement annoncé qu’au moins 500 personnes étaient décédées, mais a révisé ce chiffre à 471 mercredi. Les responsables d’Al-Ahli ont déclaré que le bilan s’élevait à plusieurs centaines. Abu Selmia a déclaré qu’il pensait que le bilan était plus proche de 250.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 3 478 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début de la guerre et plus de 12 000 blessés, pour la plupart des femmes, des enfants et des personnes âgées. 1 300 autres personnes à Gaza sont on pense qu’il est enseveli sous les décombresvivants ou morts, ont indiqué les autorités sanitaires.

Plus de 1 400 personnes ont été tuées en Israël, pour la plupart des civils, lors de l’incursion meurtrière du Hamas, au cours de laquelle les combattants ont pris quelque 200 otages à Gaza. Depuis, les militants de Gaza lancent chaque jour des roquettes vers des villes d’Israël.

Des gens se rassemblent devant le consulat israélien lors d’une manifestation de solidarité avec les Palestiniens, à Istanbul, en Turquie, le mardi 17 octobre 2023. Une explosion massive a secoué mardi un hôpital de la ville de Gaza rempli de blessés et d’autres Palestiniens cherchant refuge, tuant des centaines de personnes. , a déclaré le ministère de la Santé dirigé par le Hamas. Le Hamas a imputé une frappe aérienne israélienne, tandis que l’armée israélienne a déclaré que l’hôpital avait été touché par une roquette tirée par des militants palestiniens.

Plus d’un million de Palestiniens ont fui leurs foyers – environ la moitié de la population de Gaza. La plupart se sont rassemblés dans la moitié sud du territoire. De nombreuses familles affirment qu’elles ont réduit à un repas par jour et ont dû boire de l’eau contaminée dans un contexte de pénurie croissante.

« Ce n’est pas seulement que les gens ont faim. Les gens risquent de mourir de faim », a déclaré Alia Zaki, porte-parole du Programme alimentaire mondial.

Avec des troupes massées le long de la frontière, Israël devrait lancer une invasion terrestre de Gaza, bien que les responsables militaires affirment qu’aucune décision n’a été prise.

Alors que les frappes aériennes israéliennes frappent sans relâche la bande de Gaza, les Palestiniens déplacés ont de plus en plus le sentiment qu’aucun endroit n’est sûr. Les Palestiniens du nord de Gaza et de la ville de Gaza se sont réfugiés dans les maisons de leurs proches plus au sud suite à un ordre d’évacuation militaire israélien.

La famille Musa a fui vers la ville centrale, typiquement endormie, de Deir al-Balah et s’est réfugiée dans la maison à trois étages d’un cousin, près de l’hôpital local. Mais mercredi à 19h30, une série d’explosions, vraisemblablement des frappes aériennes, ont secoué le bâtiment, transformant la maison familiale en une montagne de décombres qui, selon eux, a enterré une vingtaine de femmes et d’enfants.

Le cadavre de Hiam Musa, la belle-soeur du photojournaliste d’Associated Press Adel Hana, a été retrouvé sous le bâtiment mercredi soir, a indiqué la famille. La famille ne sait pas qui d’autre se trouve sous les décombres, vivant ou mort.

« Cela n’a aucun sens », a déclaré Hana. « Nous sommes allés à Deir al-Balah parce que c’est calme, nous pensions que nous serions en sécurité. »

L’armée israélienne a déclaré qu’elle enquêtait. L’armée israélienne affirme cibler les cachettes, les infrastructures et les centres de commandement du Hamas et accuse les militants de se cacher parmi les civils.