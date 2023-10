Les autorités israéliennes ont annoncé la mort d’une Israélienne allemande de 23 ans, Shani Louk, enlevée par le groupe armé palestinien Hamas lors d’une attaque contre le sud d’Israël.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré lundi dans un message sur les réseaux sociaux qu’il avait confirmé la mort de Louk, enlevé lors d’un festival de musique au cours duquel les combattants du Hamas ont tué plus de 200 personnes.

« Nos cœurs sont brisés », peut-on lire sur les réseaux sociaux, ajoutant que Louk avait été « défilé » autour de Gaza.

“Que sa mémoire soit une bénédiction.”

Les circonstances de la mort de Louk n’étaient pas immédiatement claires.

La sœur de Louk, Adi, a parlé de son « grand chagrin » en partageant la nouvelle de la mort de Shani sur Instagram.

S’adressant au média allemand RTL/nt-v, la mère de Shani, Ricarda Louk, a déclaré que le corps de sa fille n’avait pas été retrouvé, mais qu’un morceau de son crâne avec l’ADN correspondant avait été retrouvé.

Ricarda a déclaré qu’elle pensait que sa fille était morte depuis l’assaut du 7 octobre, au cours duquel le Hamas a tué plus de 1 400 personnes. La mère a déclaré qu’elle pensait que sa fille avait peut-être reçu une balle dans la tête.

“Au moins, elle n’a pas souffert”, a-t-elle déclaré à RTL/n-tv.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que la nouvelle de la mort de Louk était « terrible » et montrait la nécessité de demander des comptes au Hamas.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part du Hamas.

L’attaque du 7 octobre a vu des centaines de combattants du Hamas franchir la barrière de sécurité israélienne autour de la bande de Gaza assiégée et pénétrer dans une série de villes du sud d’Israël, tuant des familles entières, dont des femmes et des enfants.

« Ce que nous avons vu à la frontière entre Gaza et Israël va bien au-delà d’un pogrom. Nous avons vu un abattoir», a déclaré le président israélien Isaac Herzog au journal allemand Bild dans une interview dans laquelle il a confirmé la mort de Louk.

Plus de 220 personnes, dont des Israéliens et des étrangers, ont également été capturées lors de l’attaque.





Depuis cette attaque, Israël a mené une campagne dévastatrice de raids aériens sur Gaza, qu’il a assiégée totalement, coupant l’accès à l’eau, à l’électricité, à la nourriture et au carburant.

Les membres des familles des personnes retenues en captivité ont plaidé pour leur retour et les groupes de défense des droits de l’homme ainsi que les Nations Unies ont également appelé à la libération immédiate des otages.

Lundi, le Hamas a diffusé des images montrant trois femmes captives faisant une brève déclaration dans laquelle elles accusent le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d’être responsable de l’attaque du 7 octobre et appellent à un échange de prisonniers pour garantir leur libération.

“Elle [one of the captives] lui a reproché [Netanyahu] pour l’échec de l’attaque du 7 octobre, pour avoir empêché qu’elle ait lieu, pour avoir dit qu’aucune armée n’était présente, personne n’est venu nous aider », a déclaré Sara Khairat, correspondante d’Al Jazeera.

Les déclarations faites par les personnes détenues en captivité sont souvent faites sous la contrainte. Netanyahu a dénoncé la vidéo comme une « cruelle propagande psychologique » dans une réponse lundi.