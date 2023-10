Par NAJIB JOBAIN, SAMYA KULLAB et JOSEPH KRAUSS (Associated Press)

KHAN YOUNIS, Bande de Gaza (AP) — Le Hamas a libéré vendredi une Américaine et sa fille adolescente qu’il avait retenues en otage à Gaza, a annoncé Israël. Il s’agit de la première libération de ce type parmi les quelque 200 personnes enlevées par le groupe terroriste lors de son déchaînement du 7 octobre. à travers le sud d’Israël.

Les deux Américaines, Judith Raanan et sa fille Natalie, âgée de 17 ans, se trouvaient hors de la bande de Gaza et aux mains de l’armée israélienne, a déclaré un porte-parole de l’armée. Le Hamas a déclaré qu’il les avait libérés pour des raisons humanitaires dans le cadre d’un accord avec le gouvernement qatari.

Cette libération intervient alors que l’on s’attend de plus en plus à une offensive terrestre qui, selon Israël, vise à éradiquer le Hamas, qui dirige la bande de Gaza. Israël a déclaré vendredi qu’il n’envisageait pas de prendre le contrôle à long terme de ce petit territoire qui abrite quelque 2,3 millions d’habitants.

Alors que l’armée israélienne punissait Gaza avec des frappes aériennes, les autorités se rapprochaient de l’aide aux familles et aux hôpitaux désespérés. Les musulmans du monde entier ont manifesté en solidarité avec les Palestiniens pendant près de deux semaines en représailles d’Israël aux ravages brutaux du Hamas en Israël.

Judith et Natalie Ranaan étaient en voyage depuis leur domicile de la banlieue de Chicago vers Israël pour célébrer les fêtes juives, a indiqué leur famille. Ils se trouvaient dans le kibboutz de Nahal Oz, près de Gaza, le 7 octobre – Simchat Torah, une fête juive festive – lorsque le Hamas a fait irruption hors du territoire vers les villes du sud d’Israël, tuant des centaines de personnes et en enlevant 203 autres.

La famille n’a plus eu de nouvelles d’eux depuis l’attaque et les responsables américains et israéliens ont ensuite informé qu’ils étaient détenus à Gaza, a déclaré Ben, le frère de Natalie.

Les proches des autres captifs ont salué cette libération et ont appelé à la libération des autres.

« Nous appelons les dirigeants du monde et la communauté internationale à exercer tout leur pouvoir afin d’agir pour la libération de tous les otages et disparus », indique le communiqué.

Plus de 1 400 personnes ont été tuées en Israël – pour la plupart des civils tués lors de l’incursion du Hamas qui a anéanti le sentiment de sécurité des Israéliens.

Le ministère de la Santé dirigé par le Hamas affirme que plus de 4 100 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début de la guerre. Cela inclut un nombre controversé de personnes décédées dans une explosion dans un hôpital en début de semaine.

Il y a deux semaines, Israël a bombardé des zones du sud de Gaza où il avait été demandé aux Palestiniens de se mettre en sécurité alors qu’il tentait de détruire le Hamas. Les combats entre Israël et les militants au Liban voisin ont également fait rage, provoquant l’évacuation des villes frontalières libanaises et israéliennes alors que les craintes d’une extension du conflit grandissaient.

S’adressant aux législateurs au sujet des plans à long terme d’Israël pour Gaza, le ministre de la Défense Yoav Gallant a présenté un plan en trois étapes qui semble suggérer qu’Israël n’a pas l’intention de réoccuper le territoire qu’il a quitté en 2005.

Premièrement, les frappes aériennes et les « manœuvres » israéliennes – une référence présumée à une attaque au sol – auraient pour objectif d’éradiquer le Hamas. Viendra ensuite un combat de moindre intensité pour vaincre les poches de résistance restantes. Et enfin, un nouveau « régime de sécurité » sera créé à Gaza, parallèlement à « la suppression de la responsabilité d’Israël pour la vie dans la bande de Gaza », a déclaré Gallant.

Gallant n’a pas précisé qui, selon Israël, dirigerait Gaza si le Hamas était renversé, ni ce qu’impliquerait le nouveau régime de sécurité.

Israël a occupé Gaza de 1967 à 2005, date à laquelle il a détruit les colonies et retiré ses soldats. Deux ans plus tard, le Hamas prend le pouvoir. Certains Israéliens attribuent au retrait de Gaza la responsabilité des violences sporadiques qui persistent depuis lors.

La crise humanitaire s’est aggravée pour les 2,3 millions de civils de Gaza, alors que les travailleurs le long de la frontière avec l’Égypte ont réparé le passage frontalier dans un premier temps pour apporter de l’aide aux Palestiniens à court de carburant, de nourriture, d’eau et de médicaments.

Plus d’un million de personnes ont été déplacées à Gaza. Beaucoup ont suivi les ordres d’Israël d’évacuer la partie nord de l’enclave bouclée sur la côte de la mer Méditerranée. Bien que le Premier ministre Benjamin Netanyahu ait qualifié les zones du sud de Gaza de « zones de sécurité » plus tôt cette semaine, le porte-parole de l’armée israélienne, Nir Dinar, a déclaré vendredi : « Il n’y a pas de zones de sécurité ».

Les responsables de l’ONU ont déclaré qu’avec les bombardements sur tout Gaza, certains Palestiniens qui avaient fui le nord semblaient revenir.

« Les frappes, associées aux conditions de vie extrêmement difficiles dans le sud, semblent avoir poussé certains à retourner vers le nord, malgré la poursuite des bombardements intensifs », a déclaré Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

Les hôpitaux débordés de Gaza rationnaient leurs ressources en baisse, tandis que les autorités mettaient au point la logistique pour l’acheminement de l’aide égyptienne dont ils avaient désespérément besoin.

Les générateurs de l’hôpital Shifa, le plus grand de Gaza, fonctionnaient au réglage le plus bas pour économiser le carburant tout en fournissant de l’électricité aux services vitaux tels que les soins intensifs, a déclaré le directeur de l’hôpital Mohammed Abu Selmia. D’autres travaillaient dans l’obscurité.

« Je ne sais pas combien de temps (le carburant) durera. Chaque jour, nous évaluons la situation », a-t-il déclaré.

Le manque de fournitures médicales et d’eau rend difficile le traitement de la masse des victimes des frappes israéliennes, a-t-il déclaré.

L’accord visant à acheminer l’aide vers Gaza par le seul point d’entrée du territoire non contrôlé par Israël reste fragile. Israël a déclaré que les fournitures ne pouvaient être destinées qu’aux civils et que cela « contrecarrerait » tout détournement par le Hamas. Il n’était pas clair si le carburant destiné aux générateurs de l’hôpital serait autorisé à entrer.

La Société du Croissant-Rouge palestinien a déclaré avoir reçu une menace de l’armée israélienne de bombarder l’hôpital Al-Quds et a exigé l’évacuation immédiate de l’hôpital. L’hôpital de la ville de Gaza accueille plus de 400 patients et des milliers de civils déplacés qui ont cherché refuge sur son territoire, a-t-il indiqué.

Les travaux se sont poursuivis vendredi pour réparer la route à la frontière de Rafah entre l’Égypte et Gaza, qui avait été endommagée par les frappes aériennes. Des camions ont déchargé du gravier et des bulldozers et autres équipements ont été utilisés pour combler les grands cratères.

Un responsable américain qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de l’évolution rapide de la situation a déclaré que l’aide avait été retardée en raison de réparations routières en cours et qu’elle devrait traverser la frontière samedi. Plus de 200 camions et quelque 3 000 tonnes d’aide étaient positionnés à proximité du passage.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’est rendu vendredi au terminal et a appelé à un acheminement rapide de l’aide vers Gaza, le qualifiant de « différence entre la vie et la mort ».

Israël a évacué ses propres communautés près de Gaza et du Liban, logeant les résidents dans des hôtels ailleurs dans le pays. Le ministère de la Défense a annoncé vendredi des plans d’évacuation pour Kiryat Shmona, une ville de plus de 20 000 habitants située près de la frontière libanaise. Trois Israéliens, dont une fillette de 5 ans, ont été blessés jeudi dans une attaque à la roquette, selon les services de santé israéliens.

Le groupe militant libanais Hezbollah, qui dispose d’un énorme arsenal de roquettes à longue portée, a échangé des tirs avec Israël le long de la frontière presque quotidiennement et a laissé entendre qu’il pourrait rejoindre la guerre si Israël cherchait à anéantir le Hamas. L’Iran soutient les deux groupes armés.

Les violences à Gaza ont également déclenché des protestations dans toute la région, notamment dans les pays arabes alliés des États-Unis.

Les Palestiniens de Gaza ont signalé de lourdes frappes aériennes à Khan Younis, une ville du sud du territoire, et des ambulances transportant des hommes, des femmes et des enfants se sont rendues en masse à l’hôpital Nasser local.

Jeudi soir, une frappe aérienne israélienne a frappé une église grecque orthodoxe de la ville de Gaza abritant des Palestiniens déplacés. L’armée a déclaré avoir pris pour cible un centre de commandement du Hamas à proximité, endommageant le mur d’une église. Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré que 16 chrétiens palestiniens avaient été tués.

Le Patriarcat grec orthodoxe de Jérusalem a condamné l’attaque et a déclaré qu’il « n’abandonnerait pas son devoir religieux et humanitaire » de fournir une assistance.

Les terroristes palestiniens ont lancé des attaques incessantes à la roquette sur Israël – plus de 6 900 depuis le 7 octobre, selon Israël – et les tensions ont éclaté en Cisjordanie occupée par Israël.

Israël a ciblé les terroristes lors de raids à travers le territoire occupé. Vendredi, deux adolescents palestiniens ont été tués dans des affrontements en Cisjordanie, où plus de 80 Palestiniens ont été tués au cours des deux dernières semaines.

Une évaluation non classifiée des services de renseignement américains a estimé le nombre de victimes dans une explosion dans un hôpital de la ville de Gaza cette semaine entre 100 et 300 morts. Il a indiqué que les responsables du renseignement étaient encore en train d’évaluer les preuves et que l’estimation des victimes pourrait évoluer.

Le rapport fait écho aux évaluations antérieures des responsables américains selon lesquelles l’explosion massive à l’hôpital al-Ahli n’a pas été causée par une frappe aérienne israélienne, comme l’a rapporté le Hamas. Israël a présenté des preuves vidéo, audio et autres qui, selon lui, prouvent que l’explosion a été provoquée par une roquette ratée par des terroristes palestiniens.

L’AP n’a vérifié de manière indépendante aucune des affirmations ou preuves publiées par les parties.

___

Krauss a rapporté de Jérusalem et Kullab de Bagdad. les journalistes d’Associated Press Amy Teibel, Ravi Nessman, Julia Frankel et Isabel Debre à Jérusalem ; Samy Magdy et Jack Jeffery au Caire ; Matthew Lee à Washington et Ashraf Sweilam à El-Arish, en Égypte, ont contribué à ce rapport.