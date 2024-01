Israël déclare que 24 soldats ont été tués à Gaza : mises à jour en direct

Israël tentait de démolir une partie d’un quartier palestinien alors qu’il poursuivait son plan visant à créer une zone tampon entre Gaza et Israël lorsqu’une vingtaine de soldats israéliens ont été tués lundi dans une explosion, selon trois responsables israéliens et un officier israélien impliqué dans les démolitions.

L’explosion de lundi s’est produite après que des militants gazaouis ont tiré sur un char gardant une unité israélienne qui avait posé des explosifs à l’intérieur de bâtiments palestiniens à la frontière dans le centre de Gaza avec l’intention de les démolir, selon un point de presse donné mardi par l’armée israélienne. Lors de l’échange de tirs, les explosifs ont explosé, tuant de nombreux soldats à l’intérieur, a indiqué l’armée.

Israël souhaite démolir de nombreux bâtiments palestiniens proches de la frontière afin de créer ce qu’il décrit comme une « zone de sécurité », selon les trois responsables, qui se sont exprimés de manière anonyme car ils n’étaient pas autorisés à s’exprimer publiquement sur la question.

Deux des responsables ont déclaré que l’objectif d’Israël était de créer une zone tampon d’environ six dixièmes de mille sur toute la longueur de la frontière d’environ 36 milles entre Israël et Gaza. À son point le plus étroit, le territoire mesure moins de quatre milles de large.

Leur intention est de rendre plus difficile aux militants de répéter un raid comme celui du 7 octobre, au cours duquel environ 1 400 personnes ont été tuées et enlevées, selon les estimations israéliennes, et qui a entraîné l’évacuation de dizaines de milliers d’habitants du sud d’Israël. L’un des objectifs de guerre d’Israël est de créer des conditions qui persuaderont les évacués israéliens qu’ils peuvent rentrer chez eux en toute sécurité. Certaines des zones démolies se trouvent à quelques centaines de mètres des quartiers israéliens qui ont été attaqués.

Interrogée sur la création d’une zone tampon, l’armée a déclaré que ses forces « localisaient et détruisaient les infrastructures terroristes intégrées, entre autres choses, à l’intérieur des bâtiments », ce qui, selon elles, était nécessaire à la mise en œuvre d’un plan de défense pour le sud d’Israël.

Le porte-parole en chef de l’armée, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré mardi lors d’un point de presse que les soldats tués avaient été impliqués dans une opération visant à “créer les conditions de sécurité pour le retour des habitants du sud dans leurs foyers”. ‘

L’idée d’une zone tampon a pris une telle ampleur dans le discours israélien que le Département d’État s’est prononcé contre en décembre, car cela réduirait effectivement la taille de Gaza, un processus auquel l’administration américaine s’oppose.

John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a réitéré cette objection mardi, lorsqu’il a été interrogé lors d’un point de presse à la Maison Blanche sur les mesures prises par Israël pour créer une zone tampon. « Nous ne voulons pas voir le territoire de Gaza réduit de quelque manière que ce soit », a déclaré M. Kirby. “Nous ne soutiendrons pas cela.”

Cependant, le secrétaire d’État Antony J. Blinken, s’exprimant lors d’une visite au Nigeria, a déclaré que les États-Unis étaient ouverts à une zone tampon temporaire, mais uniquement pour permettre aux Israéliens qui avaient fui leurs maisons le long de la frontière de Gaza après le 7 octobre de revenir.

« S’il faut des dispositions transitoires pour permettre que cela se produise, c’est une chose qui doit se produire », a déclaré M. Blinken. « Mais en ce qui concerne le statut permanent de Gaza, nous avons été clairs, nous restons clairs. de ne pas empiéter sur son territoire.

Pour les Palestiniens, cette pratique est cruelle et empêcherait les habitants de Gaza, dans une enclave déjà surpeuplée, de pouvoir rentrer chez eux. Les critiques de la politique israélienne affirment que cette pratique s’inscrit dans le cadre d’un mépris plus large à l’égard des logements et des biens civils. La majorité des bâtiments de Gaza ont été endommagés pendant la guerre, selon les estimations des Nations Unies, et plus de 25 000 Gazaouis ont été tués, selon les responsables gazaouis.

Balakrishnan Rajagopal, le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à un logement convenable, a déclaré qu’une démolition systématique des maisons palestiniennes frontalières pourrait constituer un crime de guerre car elles ne représentent aucune menace immédiate pour Israël.

« Il n’y a tout simplement aucune disposition dans les Conventions de Genève concernant ce qu’Israël fait le long de la frontière, qui est une sorte de nettoyage préventif des biens », a déclaré M. Rajagopal lors d’un entretien téléphonique.

« Propriété par propriété, Israël peut prendre des mesures – mais pas sur une base étendue à l’ensemble de la frontière », a déclaré M. Rajagopal. « Israël, en tant que puissance occupante, a l’obligation de ne pas s’engager dans ce qu’on appelle la destruction gratuite de biens. » L’armée n’a pas répondu à une demande de commentaires sur ces affirmations.

Bien qu’Israël n’ait jamais officiellement annoncé la démolition des maisons palestiniennes frontalières, le concept d’une zone tampon bordant la longueur de la frontière avec Gaza a été largement débattu dans les médias israéliens depuis début décembre, lorsque l’idée a été rapportée par Reuters.

Les ministres israéliens ont également fait allusion à leur intention de créer une telle zone tampon dès les premières semaines de la guerre. Eli Cohen, alors ministre des Affaires étrangères, a déclaré qu’après la guerre, « le territoire de Gaza diminuera également ».

Quelques jours plus tard, Avi Dichter, le ministre de l’Agriculture, parlait de créer « une marge » le long de la frontière avec Gaza. « Peu importe qui vous êtes, vous ne pourrez jamais vous approcher de la frontière israélienne », a déclaré M. Dichter.

Gabby Sobelman , Rawan Cheikh Ahmad , Erica L. Vert et Michael Crowley rapports contribués.