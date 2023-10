Israël déclare officiellement la guerre alors que les frappes aériennes contre le Hamas se poursuivent pour la deuxième nuit | Nouvelles du monde

Israël a officiellement déclaré la guerre au Hamas et a donné son feu vert à des « mesures militaires significatives ».

Cette déclaration intervient alors que les forces israéliennes s’efforcent d’écraser les combattants encore présents dans les villes du sud et intensifient leurs bombardements sur la bande de Gaza, faisant 1 100 morts et des milliers de blessés des deux côtés.

Au moins 700 personnes auraient été tuées en Israël et plus de 400 à Gaza alors qu’Israël ripostait par des frappes aériennes dans le cadre d’une opération surnommée « Épées de fer ».

Le service de secours israélien Zaka a déclaré que ses ambulanciers avaient été retirés 260 corps d’un festival de musique auxquels ont participé des milliers de personnes qui ont été attaquées.

Le chiffre total devrait être plus élevé car d’autres équipes paramédicales travaillaient dans la zone.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et les médias israéliens montrait des dizaines de festivaliers courir à travers un champ ouvert tandis que des coups de feu retentissaient. Beaucoup se sont cachés dans les vergers voisins ou ont été abattus alors qu’ils s’enfuyaient.

La déclaration de guerre laisse présager des combats plus intenses à venir, et la question majeure est de savoir si Israël lancera une attaque terrestre sur Gaza, une décision qui, dans le passé, a entraîné un nombre accru de victimes.

Pendant ce temps, dans le nord d’Israël, un bref échange de frappes avec le groupe militant libanais Hezbollah a attisé les craintes que les combats ne se transforment en une guerre régionale plus large.

Les autorités tentent toujours de déterminer combien de civils et de soldats ont été capturés par les combattants du Hamas et ramenés à Gaza.

D’après les vidéos et les témoins, on sait que parmi les captifs figurent des femmes, des enfants et des personnes âgées.

Le chef du groupe du Jihad islamique palestinien, Ziad Nakhaleh, a déclaré que son groupe, qui a participé à l’attaque, détenait plus de 30 Israéliens, parmi des dizaines, selon lui, prisonniers à Gaza.

Il a déclaré qu’ils ne seraient pas libérés tant que tous les prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes ne seraient pas libérés.

Mousa Abu Marzouk, haut responsable du Hamas, a déclaré dimanche au journal arabe al-Ghad qu’ils détenaient plus de 100 personnes en captivité.

Au cours de leurs ravages dans le sud d’Israël, les militants ont ramené à Gaza des dizaines de prisonniers, parmi lesquels des femmes, des enfants et des personnes âgées.

Leur nombre précis n’était pas clair jusqu’à ce que les deux groupes militants fassent leurs annonces.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré qu’au moins 1 000 combattants du Hamas étaient impliqués dans l’assaut, un chiffre élevé qui souligne l’ampleur de la planification du groupe militant au pouvoir à Gaza.

Les hommes armés se sont déchaînés pendant des heures, abattant des civils dans les villes, le long des routes et lors d’un festival de musique techno organisé dans le désert près de Gaza.

Israël a jusqu’à présent touché plus de 800 cibles à Gaza, a déclaré son armée, y compris des frappes aériennes qui ont rasé une grande partie de la ville de Beit Hanoun, dans le coin nord-est.

Des avions de guerre ont tiré des tonnes d’explosifs sur 120 cibles, a déclaré le contre-amiral israélien Daniel Hagari aux journalistes, affirmant que le Hamas utilisait la ville comme base pour ses attaques.

Aucune information n’a été communiquée dans l’immédiat sur les victimes, et la majeure partie de la population de la communauté, soit des dizaines de milliers de personnes, a probablement fui avant le bombardement.

« Nous continuerons à attaquer de cette manière, avec cette force, en continu, sur tous les lieux de rassemblement et routes » utilisés par le Hamas, a déclaré le contre-amiral Hagari.

Pendant ce temps, le Conseil de sécurité des Nations Unies a choisi de ne prendre aucune mesure immédiate après une réunion d’urgence sur le conflit croissant entre Israël et le Hamas.

Les États-Unis ont appelé les 15 membres à condamner fermement les « odieuses attaques terroristes commises par le Hamas », qui ont vu Israël déclarer la guerre à l’organisation palestinienne.