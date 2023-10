Israël déclare l’état de guerre après que le Hamas a tiré des milliers de roquettes et que des « militants ont traversé la frontière » – en direct

Depuis 2h 02h41 HAE Israël déclare l’état de guerre Bethan McKernan En réponse à ces attaques, qui semblent avoir pris par surprise les Forces de défense israéliennes (FDI), Israël a déclaré l’état de guerre. « Un certain nombre de terroristes se sont infiltrés sur le territoire israélien depuis la bande de Gaza », a indiqué l’armée dans un communiqué, ajoutant que les habitants de la zone entourant la bande de Gaza avaient reçu l’ordre de rester chez eux. « Les Forces de défense israéliennes défendront les civils israéliens et l’organisation terroriste Hamas paiera un lourd tribut pour ses actions », a-t-il déclaré.



Les évènements clés

il y a 1 mois 04h15 HAE Sur la radio publique israélienne, journalistes et invités expriment leur choc face aux événements des dernières heures. Des questions se posent déjà : comment cela a-t-il pu arriver ? Comment l’establishment sécuritaire israélien a-t-il pu ne pas voir venir l’attaque ? La radio diffuse des interviews de proches de jeunes Israéliens qui semblent actuellement piégés dans les zones sous contrôle du Hamas.



il y a 11 minutes 04h05 HAE Israël lance une collecte de sang d’urgence alors que le nombre de blessés augmente Le Magen David Adom appelle aux dons de sang urgents aux endroits suivants :

Tel Aviv – Hôpital Ichilov Jérusalem – Station MDA (7 rue Hamem Gimel) Haïfa – 10, rue Yitzhak Sadeh. pic.twitter.com/NkpZ5aFNaE – Magen David Adom (@Mdais) 7 octobre 2023



il y a 14 mois 04.02 HAE L’UE condamne l’attaque du Hamas contre Israël Le chef des Affaires étrangères de l’Union européenne, Joseph Borrella exprimé sa solidarité avec Israël. Nous suivons avec angoisse les nouvelles venant de #Israël. Nous condamnons sans équivoque les attaques du Hamas. Cette horrible violence doit cesser immédiatement. Le terrorisme et la violence ne résolvent rien. L’UE exprime sa solidarité avec Israël dans ces moments difficiles. – Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 7 octobre 2023



il y a 17 mois 03h59 HAE Bethan McKernan Les développements dramatiques de samedi constituent la flambée la plus grave dans cette région instable depuis qu’Israël et le Hamas se sont livrés une bataille sanglante de 10 jours en 2021. Shaike Shaked, 70 ans, de Netiv Hahasara, a déclaré : « Nous sommes enfermés dans la salle de sécurité et nous ne savons pas ce qui se passe à l’extérieur. On entend des explosions… Nous sommes nerveux et alertes. Il est clair que cela mènera à une guerre à Gaza.» Depuis que le groupe islamiste a pris le contrôle de cette bande de 42 km2 en 2007, il y a eu quatre guerres et plusieurs conflagrations de moindre envergure contre les dirigeants de la région et ses autres factions actives qui ont coûté un tribut dévastateur aux 2,3 millions d’habitants de Gaza. résidents. Les habitants de Gaza n’ont pratiquement aucune liberté de mouvement, et les soins de santé, l’électricité, l’assainissement et d’autres infrastructures cruciales se sont pratiquement effondrés depuis qu’Israël a imposé le blocus. Samedi matin, à l’intérieur de Gaza, des civils ont signalé d’importants mouvements de factions armées, alors que la population se préparait à ce qui pourrait être une nouvelle escalade majeure. Mona Awda, une femme de 31 ans de la ville de Gaza, a déclaré : « J’aidais mes enfants à aller à l’école, tout d’un coup, des explosions se sont produites. Mes enfants étaient paniqués. Je leur ai dit de rester à la maison et de ne pas aller à l’école… Nous sommes surpris et inquiets de la suite, nous nous demandons quand et combien de temps cela va durer.



il y a 27 mois 03h49 HAE Des avions de combat de Tsahal frappent des cibles du Hamas à Gaza Bethan McKernan Des dizaines d’avions de combat de Tsahal frappent actuellement un certain nombre de cibles appartenant à l’organisation terroriste Hamas dans la bande de Gaza, a indiqué Tsahal. Plus de détails à suivre.

il y a 39 mois 03h38 HAE Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense, a annoncé que le groupe militant du Hamas avait déclenché une guerre contre Israël et a promis qu’« Israël gagnerait », rapporte l’Associated Press. À la suite d’une réunion du cabinet de sécurité au quartier général militaire israélien à Tel Aviv, Gallant a averti que le Hamas « avait commis une grave erreur » en lançant des roquettes sur le sud et le centre d’Israël. Des hommes armés du Hamas ont traversé la barrière frontalière à plusieurs endroits et infiltré les communautés israéliennes dans l’une des plus graves escalades depuis des années entre Israël et le groupe militant qui dirige Gaza. « L’État d’Israël gagnera cette guerre », a déclaré Gallant.



il y a 46 mois 03h31 HAE Yoav Gallant, ministre israélien de la Défense : « Le Hamas a commis une grave erreur ce matin », rapporte Reuters. 💥Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré l’état d’urgence dans un rayon de 80 kilomètres autour de la frontière avec Gaza. pic.twitter.com/WA9UYb0BCY — Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي💙 (@NTarnopolsky) 7 octobre 2023



il y a 1h 03.13 HAE Les tirs de roquettes continuent de frapper Israël depuis Gaza. Des scènes apocalyptiques en ce moment dans le sud d’Israël. pic.twitter.com/uuseUdcytV -Trey Yingst (@TreyYingst) 7 octobre 2023 Impacts multiples dans le sud d’Israël. pic.twitter.com/PC5z5y5WZi -Trey Yingst (@TreyYingst) 7 octobre 2023 Une roquette tirée depuis Gaza a frappé une zone résidentielle en Israël. pic.twitter.com/mHODxDVCHu –Joe Truzman (@JoeTruzman) 7 octobre 2023



il y a 1h 03h00 HAE L’attaque d’aujourd’hui survient peu de temps après que les médecins de la bande de Gaza ont signalé avoir soigné un afflux de manifestants qui semblaient avoir été délibérément visés à la cheville par les forces israéliennes lors des récents troubles à la frontière instable de l’enclave palestinienne sous blocus. Au moins une personne a été tuée et des dizaines d’autres blessées depuis le début des manifestations de groupes de jeunes hommes, dont certains lançant des pierres et des cocktails Molotov, à la mi-septembre, ont rapporté Bethan McKernan et Hazem Balousha. Les manifestations ont été ostensiblement organisées en réponse à l’augmentation des visites de groupes juifs dans le complexe sensible d’Al-Aqsa à Jérusalem, aux raids militaires israéliens en cours ciblant les cellules armées palestiniennes en Cisjordanie occupée et à la misère économique causée par le siège israélo-égyptien de Gaza. , maintenant dans sa 16e année.

il y a 1h 02h54 HAE Netanyahu rencontrera de hauts responsables de la sécurité Les médias israéliens ont rapporté que des hommes armés avaient ouvert le feu sur des passants dans la ville de Sderot, dans le sud d’Israël, et des images circulant sur les réseaux sociaux semblaient montrer des affrontements dans les rues de la ville ainsi que des hommes armés dans des jeeps parcourant la campagne. Les médias palestiniens ont rapporté qu’un certain nombre d’Israéliens avaient été capturés par des combattants et les médias du Hamas ont diffusé des séquences vidéo montrant apparemment un char israélien détruit, a également rapporté Reuters. En plus du bureau de Benjamin Netanyahu affirmant que le Premier ministre rencontrerait de hauts responsables de la sécurité dans les prochaines heures, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a autorisé le rappel de réservistes.

il y a 1h 02h49 HAE Bethan McKernan Aujourd’hui est le dernier jour des grandes fêtes juives, mais les Israéliens partout dans le sud du pays et aussi loin au nord que la ville contestée de Jérusalem ont été réveillés tôt ce matin par des sirènes de raid aérien et le bruit sourd de missiles. Les responsables du Hamas disent toujours qu’ils répondront à Israël « au moment et à l’endroit de notre choix ». Mais le moment choisi pour cette attaque aérienne et terrestre sans précédent a complètement surpris les Israéliens et les Palestiniens. Les deux parties venaient de négocier une trêve, sous la médiation du Qatar, de l’Égypte et de l’ONU, après trois semaines de violences et de troubles à la barrière de séparation. Les médias israéliens rapportent que des membres du Hamas ont pris le contrôle d’un poste de police dans la ville frontalière de Sderot et détiennent plusieurs personnes en otages. Les premiers rapports suggèrent que la police et l’armée israéliennes ont mis du temps à réagir à l’attaque, et des échanges de tirs se poursuivent à plusieurs endroits. Les routes principales du sud sont fermées et les points de contrôle à l’entrée et à la sortie de la Cisjordanie occupée sont fermés. Dans la petite bande de Gaza, une population déjà meurtrie par quatre guerres au cours des 16 dernières années se prépare à une nouvelle escalade.

il y a 2 heures 02h47 HAE L’armée israélienne a déclaré qu’elle défendrait le pays. Les Forces de défense israéliennes ont déclaré dans un message sur X, anciennement Twitter : Les Israéliens de tout le pays – le jour du Shabbat et de la fête de Simchat Torah – se sont réveillés ce matin avec le retentissement des sirènes et les tirs de roquettes du Hamas depuis Gaza. Nous nous défendrons. Les Israéliens de tout le pays – à l’occasion du Shabbat et de la fête de Sim’hat Torah – se sont réveillés ce matin au son des sirènes et des tirs de roquettes du Hamas depuis Gaza. Nous nous défendrons. pic.twitter.com/S9GN8fld4Y – Forces de défense israéliennes (@IDF) 7 octobre 2023

il y a 2 heures 02h41 HAE Israël déclare l’état de guerre Bethan McKernan En réponse à ces attaques, qui semblent avoir pris par surprise les Forces de défense israéliennes (FDI), Israël a déclaré l’état de guerre. « Un certain nombre de terroristes se sont infiltrés sur le territoire israélien depuis la bande de Gaza », a indiqué l’armée dans un communiqué, ajoutant que les habitants de la zone entourant la bande de Gaza avaient reçu l’ordre de rester chez eux. « Les Forces de défense israéliennes défendront les civils israéliens et l’organisation terroriste Hamas paiera un lourd tribut pour ses actions », a-t-il déclaré.



il y a 2 heures 02h36 HAE Voici des images d’Israël et de Gaza ce matin montrant des roquettes tirées depuis Gaza et les dégâts qui en résultent : Des roquettes depuis Gaza. Photographie : Agence Anadolu/Getty Images Une roquette est lancée depuis la bande côtière de Gaza vers Israël par des militants de la milice Ezz Al-Din Al Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas. Photographie : Mohammed Saber/EPA Des roquettes sont tirées vers Israël depuis la bande de Gaza. Photographie : Fatima Shbair/AP Des véhicules incendiés à Ashkelon sont photographiés à la suite d’une attaque à la roquette depuis la bande de Gaza vers Israël. Photographie : Ahmad Gharabli/AFP/Getty Images

il y a 2 heures 02h31 HAE Israël est sur le pied de guerre, selon l’armée L’armée israélienne a déclaré qu’elle était sur le pied de guerre lorsque le Premier ministre Benjamin Netanyahu a convoqué une réunion d’urgence des responsables de la sécurité, rapporte Reuters. Les médias israéliens ont rapporté des échanges de tirs entre des bandes de combattants palestiniens et les forces de sécurité dans des villes du sud d’Israël. Le Hamas a lancé l’assaut surprise avec une combinaison d’hommes armés traversant la frontière et un puissant barrage de roquettes depuis la bande de Gaza. Il s’agit de l’incident le plus grave depuis la guerre de 10 jours entre Israël et le Hamas en 2021.

il y a 2 heures 26h00 HAE Le groupe du Jihad islamique palestinien affirme que ses combattants ont rejoint le Hamas dans l’attaque contre Israël, rapporte Reuters.

