Israël déclare « l’état d’alerte » après le lancement d’une importante attaque à la roquette par le Hamas

JERUSALEM (AP) — Le ministre israélien de la Défense a annoncé que le groupe militant du Hamas avait déclenché une guerre contre Israël et a promis qu’« Israël gagnerait ».

À la suite d’une réunion du cabinet de sécurité au quartier général militaire israélien à Tel Aviv, le ministre de la Défense Yoav Gallant a averti que le Hamas « avait commis une grave erreur » en lançant des barrages de roquettes sur le sud et le centre d’Israël lors de son attaque surprise matinale.

Dans l’une des escalades les plus graves depuis des années entre Israël et le groupe militant qui dirige Gaza, des hommes armés du Hamas ont traversé la barrière frontalière à plusieurs endroits et ont infiltré les communautés israéliennes.

« L’État d’Israël gagnera cette guerre », a déclaré Gallant.

JERUSALEM (AP) — Des militants palestiniens dans le bande de Gaza a mené samedi une infiltration sans précédent dans le sud d’Israël, envoyant des combattants à travers la frontière et en tirant des milliers de roquettes sur le pays alors que le groupe militant du Hamas au pouvoir annonçait le début d’une nouvelle opération.

L’armée israélienne a mis le pays en état d’alerte et a commencé à frapper des cibles à Gaza en réponse, ouvrant la voie à ce qui risquait d’être une nouvelle série de combats intenses entre les ennemis acharnés. Dans une grave escalade, des salves de roquettes tirées depuis Gaza ont déclenché des sirènes de raid aérien constantes jusqu’à Jérusalem au nord.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient ce qui semblait être des hommes armés palestiniens en uniforme à l’intérieur de la ville frontalière israélienne de Sderot.

Une vidéo de Gaza montre ce qui ressemble au corps sans vie d’un soldat israélien piétiné par une foule de Palestiniens en colère criant « Dieu est grand ». D’autres images semblaient montrer des militants palestiniens entraînant un soldat israélien, toujours vivant, sur une moto et des hommes palestiniens dansant au sommet d’un char israélien incendié. L’authenticité des vidéos n’a pas pu être vérifiée dans l’immédiat.

La fumée s’élève après qu’une roquette tirée depuis la bande de Gaza a frappé samedi une maison à Ashkelon, dans le sud d’Israël. Les roquettes ont été tirées alors que le Hamas annonçait une nouvelle opération contre Israël. (Photo AP/Tsafrir Abayov)

L’insaisissable chef de la branche militaire du Hamas, Mohammed Deif, a annoncé le début de ce qu’il a appelé « l’Opération Tempête Al-Aqsa ».

« Aujourd’hui, le peuple retrouve sa révolution », a-t-il déclaré dans le message enregistré, appelant les Palestiniens de Jérusalem-Est au nord d’Israël à se joindre au combat et à « expulser les occupants et démolir les murs ».

« Nous devons mettre le feu à la terre sous les pieds des occupants », a-t-il déclaré, affirmant que le Hamas avait tiré plus de 5 000 roquettes sur Israël.

Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou Le bureau du président a déclaré qu’il convoquerait son cabinet de sécurité pour des discussions urgentes.

Cette escalade survient à un moment délicat pour son gouvernement d’extrême droite, alors que les protestations contre le gouvernement un projet profondément controversé de refonte du système judiciaire se sont propagées jusque dans les rangs de l’armée.

Des centaines de soldats de réserve ont soit renoncé aux séances de formation, soit déclaré qu’ils ne se présenteraient pas au travail en raison des changements judiciaires, menaçant de porter atteinte à la réputation de Netanyahu en tant qu’expert en sécurité et faisant craindre les effets sur l’état de préparation opérationnelle des forces armées israéliennes. les forces.

Salah Arouri, un dirigeant du Hamas en exil, a déclaré que l’opération était une réponse « aux crimes de l’occupation ». Il a déclaré que les combattants défendaient la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem et les milliers de prisonniers palestiniens détenus par Israël.

L’opération, qui a eu lieu à l’occasion de la grande fête juive de Sim’hat Torah, a pris Israël par surprise, soulevant souvenirs de la guerre de 1973 au cours de laquelle les ennemis d’Israël ont lancé une attaque surprise contre Yom Kippour.

L’armée israélienne a confirmé samedi qu’une infiltration avait eu lieu à plusieurs endroits près de la frontière avec Gaza, dans le sud d’Israël. Il a ordonné aux habitants de rester chez eux.

« Au cours de la dernière heure, l’organisation terroriste Hamas a commencé à tirer massivement des roquettes depuis la bande de Gaza vers le territoire israélien, et des terroristes se sont infiltrés sur le territoire israélien dans un certain nombre d’endroits différents », indique le communiqué.

Les villes et villages du sud d’Israël se sont vidés alors que l’armée fermait les routes près de Gaza et que des millions d’Israéliens se précipitaient vers les abris anti-bombes tandis que les sirènes des raids aériens hurlaient au-dessus de nous. Dans le kibboutz de Nahal Oz, à seulement 4 kilomètres de la bande de Gaza, des habitants terrifiés, entassés à l’intérieur, ont déclaré qu’ils pouvaient entendre des tirs constants résonner dans les bâtiments.

L’armée a déclaré que les habitants des environs de Gaza devraient rester chez eux en raison de l’infiltration.

« Avec les roquettes, nous nous sentons plus en sécurité, sachant que nous disposons du Dôme de Fer (système de défense antimissile) et de nos salles sécurisées. Mais savoir que des terroristes se promènent dans les communautés est un autre type de peur », a déclaré Mirjam Reijnen, une pompière volontaire de 42 ans à Nahal Oz, ajoutant qu’elle et ses trois enfants avaient trop peur pour quitter le refuge, même pour un moment. moment pour utiliser la salle de bain.

Des roquettes sont tirées samedi vers Israël depuis la bande de Gaza. Les roquettes ont été tirées alors que le Hamas annonçait une nouvelle opération contre Israël. (Photo AP/Fatima Chbaïr)

Israël a construit une immense clôture le long de la frontière avec Gaza destinée à empêcher les infiltrations. Il pénètre profondément sous terre et est équipé de caméras, de capteurs de haute technologie et d’une technologie d’écoute sensible. L’infiltration a marqué une réalisation majeure – et une escalade – du Hamas.

Le bruit des roquettes lancées dans les airs pouvait être entendu à Gaza et les sirènes hurlaient à Tel Aviv et à Jérusalem lors d’un tir de barrage tôt le matin qui a duré plus de deux heures. L’agence de secours israélienne Magen David Adom a déclaré qu’une femme de 70 ans avait été grièvement blessée lorsqu’une roquette a touché un bâtiment dans le sud d’Israël. Ailleurs, un homme de 20 ans a été légèrement blessé par des éclats de roquette, selon le communiqué.

Ces lancements ont eu lieu après des semaines de tensions accrues le long de la frontière instable entre Israël et Gaza et de violents combats en Cisjordanie occupée par Israël.

Israël maintient un blocus sur Gaza depuis que le Hamas, un groupe militant islamique opposé à Israël, a pris le contrôle du territoire en 2007. Les ennemis acharnés ont mené quatre guerres depuis lors. Il y a également eu de nombreuses séries de combats de moindre envergure entre Israël et le Hamas et d’autres groupes militants plus petits basés à Gaza.

Le blocus, qui restreint la circulation des personnes et des biens à l’intérieur et à l’extérieur de Gaza, a dévasté l’économie du territoire. Israël affirme que le blocus est nécessaire pour empêcher les groupes militants de constituer leurs arsenaux. Les Palestiniens affirment que la fermeture équivaut à une punition collective.

Les tirs de roquettes surviennent pendant une période de violents combats en Cisjordanie, où près de 200 Palestiniens ont été tués lors de raids militaires israéliens cette année. Israël affirme que les raids visent des militants, mais des manifestants qui lançaient des pierres et des personnes non impliquées dans les violences ont également été tués. Les attaques palestiniennes contre des cibles israéliennes ont tué plus de 30 personnes.

Les tensions se sont également étendues à Gaza, où des militants liés au Hamas ont organisé de violentes manifestations le long de la frontière israélienne ces dernières semaines. Ceux les manifestations ont été interrompues fin septembre après une médiation internationale.