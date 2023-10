Israël déclare la GUERRE suite à une attaque à GRANDE ÉCHELLE du Hamas – Twitchy

RUPTURE : Des messages partout sur X (Twitter) et aux informations montrent qu’Israël est soumis à une attaque à grande échelle du Hamas.

Israël a déclaré l’état de guerre.

Selon Reuters, il s’agissait d’une attaque surprise avec des hommes armés traversant la frontière et des roquettes lancées sur Israël depuis Gaza.

Israël est une fois de plus attaqué par le Hamas. En tant que nation souveraine et seule véritable démocratie au Moyen-Orient, Israël est l’ami et l’allié de tous les peuples épris de liberté. Les États-Unis doivent la soutenir sans équivoque et avec toute la force de notre amitié inattaquable.…

–James Woods (@RealJamesWoods) 7 octobre 2023