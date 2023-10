Israël déclare la guerre au Hamas à Gaza – Telemundo Washington DC (44)

JÉRUSALEN – L’armée israélienne a déclaré que la guerre de ce samedi était une forte attaque combinée de la France de Gaza, avec le lancement des groupes et l’infiltration des miliciens palestiniens sur le territoire israélien, dans une agression de ceux qu’ils considèrent comme responsables. groupe islamiste Hamas.

« L’armée israélienne déclare l’état d’alerte de guerre », a déclaré un port militaire dans un communiqué, tandis que les alarmes retentissent dans le nord et sur le pays, y compris Tel-Aviv et Jérusalem, et au moins une personne murie et 15 femmes qui en ont résulté.

« Au cours de la dernière heure, l’organisation terroriste du Hamas a lancé un lanzamiento masivo de cohetes » et « les terroristes se sont infiltrés sur le territoire israélien dans divers endroits distincts », a indiqué l’expulsion, qui a ordonné aux « civiles de la zone centrale et de permanence « junto a los refugios », alors que les citoyens des communautés proches de Gaza doivent rester permanents à l’intérieur de leur pays.

Cet ordre est que depuis que les miliciens armés de Gaza se sont infiltrés ce samedi dans la ville de Sderot, très proche de la France de Gaza, ils sont entrés en contact avec trop d’Israël.

Le chef de l’État maire de l’armée « est en train d’évaluer la situation et d’évaluer les plans pour la poursuite de l’activité de l’armée », alors que le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a approuvé le recrutement des soldats de réserve avant l’émergence.

Juste au cours des derniers mois, la question des réservistes a semblé polémique en Israël en raison de la menace de beaucoup d’entre eux de vouloir faire du service militaire une protestation contre la réforme judiciaire du gouvernement de Benjamin Netanyahu, qui a généré des critiques dans tous les secteurs qui l’ont C’est aussi un risque pour la sécurité du pays.

Créez la tension dans la région.

Les attaques lancées à plusieurs reprises depuis Gaza ont frappé Israël en pleine matinée du Shabat, le jour du débarquement judaïque, et deuxièmement, maintenant que les tropiques israéliens ont lancé des bombardements de représailles contre l’enclave, qui ont bloqué Israël depuis 2007, alors que le Hamas le faisait. contrôle de la Franja.

Le commandant militaire du Hamas, Mohamed Deif, a publié une déclaration considérant les attaques et l’infiltration de miliciens en Israël comme « le jour de la grande révolution ».