Israël déclare avoir conclu un accord “historique” avec le Liban sur la frontière maritime

Le Premier ministre israélien a déclaré mardi que le pays avait conclu un “accord historique” avec le Liban voisin sur leur frontière maritime commune qui pourrait ouvrir la voie à l’exploration du gaz naturel et réduire les tensions entre les pays ennemis.

L’accord, qui intervient après des mois de pourparlers sous la médiation des États-Unis, marquerait une percée majeure dans les relations entre Israël et le Liban, qui sont officiellement en guerre depuis la création d’Israël en 1948. Mais l’accord se heurte encore à certains obstacles, notamment des défis juridiques et politiques en Israël. Il n’y a pas eu d’annonce officielle du Liban, bien que les responsables aient indiqué qu’ils approuveraient l’accord.

A Washington, le président américain Joe Biden a annoncé qu’Israël et le Liban s’étaient mis d’accord pour “mettre officiellement fin” à leur différend frontalier maritime. Il a déclaré avoir parlé au Premier ministre israélien Yair Lapid et au président libanais Michael Aoun et les deux hommes ont déclaré qu’ils étaient prêts à aller de l’avant avec l’accord.

L’accord “prévoira le développement de champs énergétiques au profit des deux pays, ouvrant la voie à une région plus stable et prospère”, a déclaré Biden.

Sont en jeu les droits d’exploitation des réserves sous-marines de gaz naturel dans les zones de la Méditerranée orientale revendiquées par les deux pays. Le Liban espère que l’exploration gazière aidera à sortir son pays de sa crise économique en spirale. Israël espère également exploiter les réserves de gaz tout en apaisant les tensions avec son voisin du nord.

Le président libanais Michel Aoun, à droite, rencontre le Premier ministre libanais par intérim Najib Mikati et le vice-président du Parlement Elias Bou Saab, qui est également le négociateur en chef d’un accord sur la frontière maritime avec Israël. (Dalati Nohra/Handout/Reuters)

Toute production de gaz probablement dans des années

Lapid a qualifié l’accord de “réalisation historique qui renforcera la sécurité d’Israël, injectera des milliards dans l’économie israélienne et assurera la stabilité de notre frontière nord”.

Le Liban et Israël revendiquent tous deux quelque 860 kilomètres carrés de la mer Méditerranée. En vertu de l’accord, ces eaux seraient divisées le long d’une ligne chevauchant le champ stratégique de gaz naturel “Qana”.

Les responsables israéliens impliqués dans les négociations ont déclaré que le Liban serait autorisé à produire du gaz à partir de ce gisement, mais paierait des redevances à Israël pour tout gaz extrait du côté israélien.

Le Liban a travaillé avec le géant français de l’énergie Total sur les préparatifs de l’exploration du champ, bien que la production réelle soit probablement dans des années.

L’accord laisserait également en place une “ligne de bouée” existante qui sert de frontière de facto entre les deux pays, ont déclaré les responsables.

Les responsables, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat parce qu’ils discutaient des négociations en coulisses, ont déclaré que l’accord inclurait des garanties de sécurité américaines, y compris l’assurance qu’aucun des revenus du gaz n’atteindrait le Hezbollah.

Réaction mixte

De nombreuses personnalités de la sécurité israélienne, actives et retraitées, ont salué l’accord car il pourrait apaiser les tensions avec le groupe militant libanais du Hezbollah, qui a menacé à plusieurs reprises de frapper les actifs gaziers israéliens en Méditerranée.

Le Liban ayant désormais une participation dans l’industrie du gaz naturel de la région, les experts pensent que les parties réfléchiront à deux fois avant d’ouvrir une autre guerre.

Les deux parties ont mené une guerre d’un mois en 2006, et Israël considère le Hezbollah lourdement armé comme sa menace militaire la plus immédiate.

“Cela pourrait aider à créer et à renforcer la dissuasion mutuelle entre Israël et le Hezbollah”, a déclaré Yoel Guzansky, chercheur principal à l’Institut israélien d’études sur la sécurité nationale. “C’est une chose très positive pour Israël.”

Le projet final de l’accord sera présenté au gouvernement intérimaire d’Israël pour approbation cette semaine avant les élections du 1er novembre, lorsque le pays se rendra aux urnes pour la cinquième fois en moins de quatre ans.

Un responsable israélien a déclaré que le Cabinet devrait approuver l’accord de principe mercredi, tout en l’envoyant au Parlement pour un examen obligatoire de deux semaines. Après l’examen, le gouvernement donnerait son approbation finale et officielle, a déclaré le responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter de la stratégie du gouvernement. On ne sait toujours pas si le Parlement doit approuver l’accord ou simplement le réviser.

L’approbation n’est pas garantie. L’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré que le gouvernement intérimaire n’avait pas le pouvoir de signer un accord aussi important et s’est engagé à annuler l’accord s’il était réélu. Mardi, il a accusé Lapid d’avoir cédé aux menaces du Hezbollah.

“Ce n’est pas un accord historique. C’est une reddition historique”, a déclaré Netanyahu dans une vidéo sur Facebook.

L’ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’un gouvernement intérimaire n’avait pas le pouvoir de conclure ce type d’accord et s’est engagé à l’annuler s’il était réélu. (Ariel Schalit/Associated Press)

Le Kohelet Policy Forum, un groupe de réflexion conservateur influent, a déjà déposé une plainte auprès de la Cour suprême pour tenter de bloquer l’accord.

Eugene Kontorovich, directeur du forum du droit international, a affirmé que l’accord nécessite l’approbation du Parlement. Il a accusé le gouvernement d’essayer de conclure un accord à la hâte sous la pression du Hezbollah. “Cela signifie que le Hezbollah l’emporte désormais sur la démocratie israélienne”, a-t-il déclaré.

Mais Yuval Shany, expert en droit international à l’Israel Democracy Institute, un autre groupe de réflexion de premier plan, a déclaré qu’il était de coutume, mais pas obligatoire, de demander l’approbation de la Knesset pour de tels accords.

“Les accords de paix sont généralement présentés à la Knesset, mais ce n’est pas un accord de paix. C’est un accord de frontière et de limitation”, a-t-il déclaré.

L’envoyé américain principal à l’énergie Amos Hochstein, que Washington a nommé il y a un an pour arbitrer les pourparlers, a présenté une proposition modifiée de l’accord sur la frontière maritime au négociateur libanais en chef, le vice-président Elias Bou Saab tard lundi soir, selon les médias et les responsables locaux.

Le bureau d’Aoun, le président libanais, a déclaré que la dernière version de la proposition “satisfait le Liban, répond à ses exigences et préserve ses droits sur ses ressources naturelles”, et tiendra des consultations avec des responsables avant de faire une annonce.

Un haut responsable impliqué dans les pourparlers a déclaré à l’Associated Press qu’Aoun, le Premier ministre Najib Mikati et le président Nabih Berri sont tous satisfaits de la dernière réitération par Hochstein de l’accord sur la frontière maritime. Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat conformément à la réglementation.

Le Hezbollah n’a pas fait de commentaire dans l’immédiat, mais son chef, Hassan Nasrallah, a déclaré que le groupe soutiendrait la position du gouvernement libanais. Dans le passé, cependant, il a menacé d’utiliser ses armes pour protéger les droits économiques du Liban.

Nasrallah devait faire une déclaration officielle plus tard mardi.