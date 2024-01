Israël déclare à la CIJ qu’il dispose de « l’armée la plus morale au monde » lors d’une audience sur le génocide

Une partie de la série Droits de l’homme et torts mondiaux

Lors d’une comparution historique devant la Cour internationale de Justice (CIJ ou Cour mondiale) à La Haye, l’équipe juridique représentant la République d’Afrique du Sud a présenté un un dossier puissant et convaincant qu’Israël commet un génocide contre le peuple palestinien à Gaza. L’Afrique du Sud a demandé au tribunal d’imposer neuf « mesures provisoires » d’urgence pour mettre fin au massacre.

L’Afrique du Sud “a condamné sans équivoque le ciblage de civils par le Hamas et d’autres groupes armés palestiniens ainsi que la prise d’otages le 7 octobre”, a déclaré l’ambassadeur sud-africain aux Pays-Bas, Vusimuzi Madonsela. Mais, a-t-il ajouté, « aucune attaque armée contre le territoire d’un État, aussi grave soit-elle – même une attaque impliquant des atrocités criminelles – ne peut fournir une quelconque justification ou défense contre » un génocide. Israël, a-t-il dit, « a franchi cette ligne ».

Israël a répondu qu’il a été l’un des premiers États à ratifier la Convention sur le génocide et que pour Israël, la promesse de « Plus jamais ça » est « l’obligation morale la plus élevée ». La position d’Israël est que le Hamas est responsable de la situation à Gaza et accuse l’Afrique du Sud de « tentative de militariser le terme génocide ».

Le génocide « est le seul parmi les violations du droit international comme l’incarnation et le zénith du mal. Cela a été décrit à juste titre comme le « crime des crimes », le summum de la méchanceté », a soutenu le professeur et avocat britannique Malcolm Shaw au nom d’Israël. Shaw a déclaré qu’Israël possède « l’armée la plus morale au monde » et « fait tout pour éviter de nuire aux non-impliqués ».

Actes génocidaires

Israël s’est engagé dans un « modèle de conduite systématique à partir duquel un génocide peut être déduit », a déclaré l’avocate sud-africaine Adila Hassim au tribunal. Israël soumet les habitants de Gaza à « l’une des campagnes de bombardements conventionnels les plus intenses de l’histoire de la guerre moderne » depuis les airs, les terres et les mers. « L’ampleur des massacres perpétrés par Israël est telle que nulle part n’est sûr à Gaza », a-t-elle déclaré, citant une récente déclaration du secrétaire général de l’ONU. « Israël a tué un nombre « sans précédent et sans précédent » de civils, en sachant parfaitement combien de vies civiles coûtera chaque bombe. » Elle a ajouté : « La dévastation, selon nous, a pour but et a dévaster Gaza au-delà de toute justification légale acceptable, et encore moins humaine. »

« Partout où ils vont », les Palestiniens de Gaza « sont soumis à des bombardements incessants », a déclaré Hassim. « Ils sont tués chez eux, là où ils cherchent refuge, dans les hôpitaux, les écoles, les mosquées, les églises et alors qu’ils tentent de trouver de la nourriture et de l’eau pour leurs familles. Ils ont été tués s’ils ne parvenaient pas à évacuer, dans les endroits vers lesquels ils ont fui et même lorsqu’ils tentaient de fuir le long des « routes sûres » déclarées par Israël. » Israël a déplacé de force environ 85 pour cent des Palestiniens de Gaza.

Plus de 24 000 Palestiniens ont été tués au cours des trois derniers mois, dont une écrasante majorité de civils. Plus de 10 000 enfants ont été tués. Près de 60 000 Palestiniens ont été blessés et mutilés, en majorité des femmes et des enfants.

Des centaines de familles multigénérationnelles ont été anéanties. Le meurtre délibéré est la « destruction de la vie palestinienne », a déclaré Hassim. « Personne n’est épargné, pas même les nouveau-nés. L’ampleur des meurtres d’enfants palestiniens à Gaza est telle que les chefs des Nations Unies l’ont décrit comme « un cimetière pour les enfants ».

Israël a délibérément coupé le carburant, l’eau et la nourriture à Gaza. «Cela visait clairement à provoquer la destruction de la population», a déclaré Hassim. Israël a détruit ou endommagé environ 355 000 maisons palestiniennes et au moins un demi-million de Palestiniens n’ont pas de logement où retourner. « Un taux sans précédent de 93 pour cent de la population de Gaza est confronté à des niveaux de faim critiques », a-t-elle ajouté. « Parmi toutes les personnes dans le monde qui souffrent actuellement d’une faim catastrophique, plus de 80 pour cent se trouvent à Gaza. » La destruction par Israël du système de santé de Gaza « rend la vie insoutenable ».

En outre, Israël « impose des mesures destinées à empêcher les naissances » parmi les Palestiniens, a déclaré Hassim. « Israël bloque l’acheminement de l’aide vitale, notamment des kits médicaux essentiels pour l’accouchement, dans des circonstances où environ 180 femmes accouchent chaque jour à Gaza. »

Israël n’a pas contesté les chiffres des victimes de l’Afrique du Sud. Il affirme que si la stratégie du Hamas consiste à « maximiser les dégâts civils causés aux Israéliens et aux Palestiniens », Israël « cherche à minimiser » les dégâts civils.

Tal Becker, conseiller juridique du ministère israélien des Affaires étrangères, a déclaré au tribunal que le Hamas avait « une pratique consistant à voler et à thésauriser l’aide ». Mais Becker a affirmé qu’il y avait « de vastes efforts israéliens pour atténuer les dommages causés aux civils » et que « des initiatives humanitaires étaient entreprises pour permettre l’acheminement des fournitures et fournir des soins médicaux aux blessés ».

Becker a soutenu qu’« Israël est engagé dans une guerre de défense contre le Hamas – et non contre le peuple palestinien – pour s’assurer qu’il ne réussisse pas ».

Shaw a affirmé qu’« Israël a le droit de se défendre conformément au droit humanitaire », citant le droit inhérent à la légitime défense dans la Charte des Nations Unies et dans le droit international coutumier.

La force militaire peut être utilisée en état de légitime défense en vertu de l’article 51 de la Charte « en cas d’attaque armée » contre un État, mais elle doit être dirigée depuis l’extérieur du territoire sous le contrôle de l’État défenseur. Un État ne peut revendiquer le droit de légitime défense pour se défendre contre une attaque provenant de l’intérieur d’un territoire qu’il occupe. Parce qu’Israël a continué à occuper Gaza, il ne peut pas affirmer sa légitime défense en réponse aux attaques de la résistance palestinienne.

Israël n’a pas mentionné l’avis consultatif de la CIJ de 2004 sur la Conséquences juridiques de la construction d’un mur dans le territoire palestinien occupédans lequel le tribunal a déclaré la non-applicabilité de la « légitime défense » au titre de l’article 51 dans la situation entre l’occupant Israël et le territoire palestinien occupé.

L’Afrique du Sud n’a pas besoin de prouver de manière concluante qu’Israël commet un génocide pour obtenir des mesures provisoires.

Israël prétend que seul le droit international humanitaire s’applique – que le Hamas a commis des crimes de guerre. Il ne s’agit pas d’une affaire de génocide aux yeux d’Israël ; S’il y a quelqu’un qui a été victime du génocide, c’est bien Israël, le 7 octobre, lorsque les forces de la résistance palestinienne ont tué ce qu’Israël prétend être 1 200 personnes. Le Hamas ne fait toutefois pas partie de cette affaire, car il n’est pas un État partie à la convention sur le génocide.

Intention génocidaire

« Les génocides ne sont jamais déclarés à l’avance », a souligné Hassim. « Mais ce tribunal bénéficie des 13 dernières semaines de preuves qui montrent de manière incontestable un modèle de comportement et une intention connexe qui justifient une allégation plausible d’actes génocidaires. »

La CIJ a convoqué l’audience sur les mesures provisoires les 11 et 12 janvier. L’Afrique du Sud n’a pas besoin de prouver de manière concluante qu’Israël commet un génocide pour obtenir des mesures provisoires. Tout ce qu’il faut, c’est un plausible montrant qu’Israël commet au moins certains des actes génocidaires accusés avec une intention génocidaire.

L’intention génocidaire d’Israël « ressort clairement de la manière dont l’attaque militaire israélienne est menée », a déclaré l’avocat sud-africain Tembeka Ngcukaitobi aux juges. Il s’agit du déplacement systématique et massif de la population « regroupée dans des zones où elle continue d’être tuée ». Il s’agit de « la création délibérée de conditions qui conduisent à une mort lente ». Il existe un « modèle de comportement clair : le ciblage des maisons familiales et des infrastructures civiles, la destruction de vastes zones de Gaza, les bombardements, les bombardements et les tirs isolés contre les hommes, les femmes et les enfants là où ils se trouvent, la destruction des infrastructures de santé, et le manque d’accès à l’aide humanitaire.

De plus, a déclaré Ngcukaitobi, « une caractéristique extraordinaire » de cette affaire est que « les dirigeants politiques israéliens, les commandants militaires et les personnes occupant des postes officiels ont systématiquement et en termes explicites déclaré leur intention génocidaire ». Ces déclarations sont ensuite répétées par les soldats sur le terrain « alors qu’ils s’engagent dans la destruction des Palestiniens et de l’infrastructure physique de Gaza ». L’intention génocidaire d’Israël repose sur la conviction que l’ennemi n’est pas seulement le Hamas « mais qu’il est ancré dans le tissu de la vie palestinienne à Gaza ».

Un exemple frappant des déclarations génocidaires prononcées par les dirigeants israéliens est l’avertissement du Premier ministre Benjamin Netanyahu aux soldats israéliens alors qu’ils préparaient leur invasion terrestre de Gaza. Il leur dit : « Vous devez vous rappeler ce qu’Amalek vous a fait, dit notre Sainte Bible. Et nous nous en souvenons.

Il s’agit d’une référence au premier livre de Samuel, où Dieu ordonne au roi Saül de tuer tous les habitants d’Amalek (qui ont attaqué les Israélites alors qu’ils fuyaient l’Égypte), déclarant : « Maintenant, allez attaquer les Amalécites et détruisez totalement tout ce qui appartient à eux. Ne les épargnez pas ; mettez à mort hommes et femmes, enfants et nourrissons, bétail et moutons, chameaux et ânes.

Ngcukaitobi a déclaré que « l’invocation d’Amalek par Netanyahu est utilisée par les soldats pour justifier le meurtre de civils, y compris d’enfants ». Ils sont montrés dans une vidéo répétant les paroles de Netanyahu alors qu’ils dansent, scandent et chantent : « Que leur village brûle ; que Gaza soit effacée.

En réfutation, Israël a rejeté les remarques citées par l’Afrique du Sud comme preuve d’intention génocidaire, les qualifiant de « peu au-delà d’affirmations aléatoires » qui ne représentent pas la politique officielle israélienne.

Shaw a cité « une directive qui lie toutes les forces de Tsahal » qui stipule que « les lois des conflits armés autorisent la destruction des biens civils uniquement lorsqu’il existe une nécessité militaire de le faire, et interdisent les dommages aux biens à des fins de dissuasion uniquement…