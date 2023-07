Israël décide d’expulser un squatter d’une maison troglodyte sur la plage 50 ans après son installation

En un demi-siècle, Nissim Kahlon a transformé une petite grotte sur une plage méditerranéenne en un labyrinthe souterrain élaboré rempli de tunnels ciselés, de sols en mosaïque détaillés et d’un réseau d’escaliers et de chambres.

Il vit dans la création artistique unique en son genre, qui est une destination populaire pour les chercheurs de curiosité locaux, et Kahlon, 77 ans, accueille rapidement les visiteurs dans sa maison souterraine.

Maintenant, le gouvernement israélien veut qu’il sorte.

Cinquante ans après que Kahlon a emménagé dans la maison, le ministère israélien de la protection de l’environnement lui a signifié un avis d’expulsion, affirmant que la structure est illégale et menace le littoral israélien.

« Au lieu de m’encourager, ils me dénigrent », a déclaré Kahlon, assis dans son salon en mosaïque, roulant une cigarette. Le soleil scintillait sur la mer devant ses fenêtres orientées à l’ouest.

Kahlon vivait dans une tente le long de la plage d’Herzliya au nord de Tel-Aviv en 1973 lorsqu’il dit avoir commencé à gratter les falaises de grès et s’être installé dans une grotte qu’il a creusée.

Au fil du temps, son simple trou dans le mur s’est transformé en un véritable château de sable sous stéroïdes, rempli de bois, de métal, de céramique et de pierre recyclés. Presque toutes les surfaces de ses quartiers principaux sont couvertes de mosaïques élaborées, fabriquées à partir de carreaux de toutes les couleurs qu’il a récupérés dans des bennes à ordures à Tel-Aviv au fil des ans. Les bouteilles en verre recyclé servent de décoration et d’isolation sur les murs extérieurs.

Chaque mur du complexe labyrinthique est incurvé, et les escaliers se plient et se ramifient à travers le substratum rocheux vers des chambres de conception et de destination différentes. Le complexe dispose de plomberie, d’une ligne téléphonique et d’un éclairage électrique dans ses nombreuses pièces, et Kahlon insiste sur le fait que sa construction est solide.

« A partir des pierres que j’extrait, je fais un moulage et je construis un mur. Il n’y a pas de déchets ici, seulement du matériel, c’est la logique », a-t-il déclaré. « Tout est utile, il n’y a pas de poubelle. »

Kahlon a déclaré avoir reçu un ordre de démolition en 1974 qui n’a jamais été exécuté.

Depuis lors, il dit n’avoir jamais entendu d’opposition de la part des autorités jusqu’à l’année dernière. L’expulsion est suspendue jusqu’à la fin du mois pour lui donner le temps de faire appel.

Il reconnaît n’avoir jamais reçu de permis de construire et la mairie a fermé un restaurant en bord de mer qu’il avait ouvert il y a des années. Mais son principal argument est que les autorités locales ont connecté sa grotte au réseau électrique il y a des décennies.

« Je ne pars pas d’ici. Je suis prêt à ce qu’ils m’enterrent ici », a déclaré Kahlon, un bavard bourru mais aimable avec une barbe grise et un béret. « Je n’ai nulle part où aller, je n’ai pas d’autre maison. »

La maison troglodyte de Kahlon se trouve à la périphérie d’Herzliya, une ville en bord de mer à 13 km au nord de Tel Aviv. Il contraste avec les maisons de luxe qui parsèment une grande partie de la ville balnéaire – l’une des adresses les plus exclusives d’un pays en pleine crise du logement.

À quelques centaines de mètres au nord de la grotte de Kahlon se trouve un château croisé – site d’une bataille entre Richard Cœur de Lion et Saladin il y a plus de 800 ans – ainsi qu’une installation abandonnée qui appartenait autrefois à Israel Military Industries, un ancien fabricant d’armes appartenant au gouvernement. .

L’installation, où des explosifs ont été développés et testés, a été abandonnée il y a près de 30 ans après qu’une explosion massive en 1992 a tué deux travailleurs, endommagé des centaines de bâtiments et brisé des fenêtres jusqu’à Tel-Aviv. Le mois dernier, une autre explosion a creusé un énorme cratère dans le sol sablonneux non loin de la grotte de Kahlon.

Diverses autorités gouvernementales israéliennes se sont mutuellement accusées d’être responsables du nettoyage de la parcelle de terrain abandonné et pollué au fil des décennies. Le ministère de la Protection de l’environnement a déclaré qu’il avait mené des enquêtes répétées pour évaluer l’étendue de la pollution.

Un nettoyage à grande échelle n’a cependant pas été effectué depuis l’abandon du site dans les années 1990.

Le ministère a déclaré que le ministère de la Défense et l’IMI, qui a été repris par l’entrepreneur de défense Elbit Systems il y a cinq ans, sont responsables de la sécurité sur le site – dont la porte principale reste grande ouverte et est souvent le théâtre de raves voyous – et qu ‘ »il n’y avait pas il n’y a pas de restes de balles réelles à l’intérieur.

Le ministère de la Protection de l’environnement a également déclaré que Kahlon avait causé « des dommages importants à la falaise, mis en danger le public et réduit la plage au passage public » au cours des 50 dernières années. Il dit que la récente explosion ne fait qu’augmenter le risque potentiel pour la falaise.

Le ministère a accusé la municipalité d’Herzliya et d’autres autorités de ne pas avoir réglé la situation au fil des ans et a affirmé qu’il tentait depuis 2016 de résoudre le problème. En fin de compte, il a déclaré avoir émis l’ordre d’expulsion « pour éliminer les dommages causés à l’environnement côtier » et a déclaré que la municipalité d’Herzliya avait trouvé un autre logement pour Kahlon.

Entre-temps, les amis et la famille de Kahlon ont lancé une campagne de financement participatif pour aider à collecter des fonds pour sa défense juridique tandis que Kahlon continue de poursuivre le travail de sa vie.

Après une interview avec l’Associated Press, Kahlon s’est relevé, a saisi son déambulateur et un marteau de maçon et a commencé à creuser un tunnel à proximité.

« Je fais quelque chose pour ressentir quelque chose », a-t-il déclaré. « Je ne peux pas rester assis toute la journée. »