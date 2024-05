Israël critique l’Allemagne pour avoir déclaré qu’elle arrêterait et expulserait Netanyahu si la CPI émettait un mandat

Israël a critiqué jeudi une déclaration du bureau du chancelier allemand Olaf Scholz selon laquelle Berlin arrêterait et expulserait le Premier ministre Benjamin Netanyahu si la Cour pénale internationale exécutait un mandat d’arrêt contre lui.

« Je suis assez vieux pour me souvenir que le dirigeant allemand est venu ici quelques jours après le 7 octobre et a déclaré que le Hamas était le nouveau nazi. Ils cherchent un génocide contre les Juifs. Beaucoup dans le monde doivent vérifier leur sens moral et être du bon côté de l’histoire », a déclaré le porte-parole du gouvernement, Avi Hyman, à Fox News. (C’est Netanyahu, et non Scholz, qui a déclaré : « Le Hamas est le nouveau nazi » lors de la visite du chancelier allemand en Israël.)

Lorsqu’on lui a demandé mercredi si Berlin exécuterait un éventuel mandat d’arrêt de la CPI, le porte-parole allemand Steffen Hebestreit a répondu : « Bien sûr. Oui, nous respectons la loi.

L’ambassadeur d’Israël en Allemagne, Ron Prosor, a également dénoncé cette déclaration dans un message sur X, anciennement Twitter.

« C’est scandaleux! » il a écrit. « La déclaration publique selon laquelle Israël a le droit de se défendre perd sa crédibilité si nos mains sont liées dès que nous nous défendons. »

Prosor a ajouté que la « Staatsräson » allemande, un terme qui fait référence à la garantie de la sécurité d’Israël comme l’une des « raisons d’État » du pays européen, était « mise à l’épreuve ».

Le ministre de la Défense Yoav Gallant fait une déclaration à la presse à la base Kirya à Tel Aviv, le 15 mai 2024. (Tomer Neuberg/Flash90)

Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, « assimile un gouvernement démocratique au Hamas, diabolisant et délégitimant ainsi Israël et le peuple juif. Il a complètement perdu son sens moral. L’Allemagne a la responsabilité de réajuster cette boussole », a ajouté Prosor.

Khan a annoncé plus tôt cette semaine qu’il cherchait des mandats d’arrêt contre Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant pour « avoir provoqué l’extermination, provoqué la famine comme méthode de guerre, y compris le refus de l’aide humanitaire, ciblant délibérément les civils en conflit ».

Dans le même communiqué, Khan a déclaré qu’il cherchait à obtenir des mandats d’arrêt contre Yahya Sinwar, le dirigeant du Hamas à Gaza ; le chef militaire du groupe terroriste, Mohammed Deif ; et le chef de l’organisation, Ismail Haniyeh. Il a déclaré qu’ils seraient accusés d’extermination, de meurtre, de prise d’otages, de viol et d’agression sexuelle.

Israël a fermement rejeté ces accusations, dénonçant le tribunal pour avoir implicitement comparé les dirigeants israéliens aux terroristes du Hamas.

Suite à la déclaration de Khan, plusieurs alliés d’Israël se sont prononcés contre cette proposition, notamment l’Allemagne, qui a déclaré qu’il était logique de demander des mandats d’arrêt contre les dirigeants du Hamas et qu’aucune comparaison ne pouvait être faite avec le Premier ministre et le ministre de la Défense israéliens. L’ambassadeur allemand en Israël, Steffen Seibert, a également déclaré que « l’Allemagne respecte l’indépendance et les procédures de la CPI ».

Israël avait prévu d’accueillir Khan ces dernières semaines pour lui montrer comment les décisions sont prises dans le but de l’empêcher de demander des mandats d’arrêt contre des responsables israéliens, mais le pays a été pris par surprise par son annonce de lundi.

La guerre à Gaza a commencé le 7 octobre avec l’attaque sans précédent du Hamas contre Israël, au cours de laquelle des terroristes ont saccagé le sud d’Israël, tuant quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils, tout en commettant également des actes systémiques de violence sexuelle. Ils ont également pris 252 otages.

En réponse, Israël a lancé une invasion terrestre de Gaza avec l’intention proclamée de démanteler le Hamas et de récupérer les otages.

Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, pose lors d’un entretien avec l’AFP à la Cour d’honneur du Palais Royal à Paris, le 7 février 2024. (Dimitar DILKOFF / AFP)

Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, affirme que plus de 35 000 personnes ont été tuées ou sont présumées mortes dans les combats jusqu’à présent, même si seulement 24 000 décès ont été identifiés dans les hôpitaux. Le bilan, qui ne peut être vérifié car il ne fait pas de différence entre les terroristes et les civils, comprend quelque 15 000 terroristes qu’Israël affirme avoir tués au combat.

Israël affirme également avoir tué quelque 1 000 terroristes en Israël le 7 octobre.

L’armée israélienne affirme que 286 soldats ont été tués lors de l’offensive terrestre contre le Hamas et lors d’opérations le long de la frontière avec Gaza. Un entrepreneur civil du ministère de la Défense a également été tué dans la bande de Gaza.

Lazar Berman a contribué à ce rapport.