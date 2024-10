Israël craint que le Hamas ne tue des otages pour venger le dirigeant assassiné Sinwar

Israël craint que le Hamas ne tue des otages pour venger la mort de son chef Yahya Sinwar, ont rapporté vendredi les médias hébreux.

Selon la Douzième chaîne, les consultations sur la sécurité organisées vendredi par le Premier ministre Benjamin Netanyahu au quartier général de Tsahal à Tel Aviv ont porté sur les efforts visant à empêcher les meurtres d’otages par vengeance. La chaîne a déclaré qu’Israël avait envoyé des avertissements « très sévères » selon lesquels les otages ne devraient pas être blessés, mais n’a pas précisé à qui ni comment le message avait été envoyé.

Le rapport indique que l’on espère que le fait que Sinwar ait été tué lors d’un affrontement aléatoire avec les troupes et non dans un assassinat planifié pourrait réduire la motivation des membres du Hamas à s’en prendre aux otages.

L’assassinat de Sinwar, considéré comme le principal obstacle à un accord d’otages, avait fait naître l’espoir que sa mort pourrait fournir une opportunité de relance et de progrès dans les négociations en faveur d’un accord, au point mort depuis longtemps.

Cependant, Israël devra probablement attendre que le Hamas choisisse un nouveau leadership avant de reprendre les négociations pour obtenir la libération des otages et parvenir à un cessez-le-feu à Gaza, a déclaré la Douzième chaîne, citant un haut responsable israélien.

Par ailleurs, CNN a cité des responsables israéliens affirmant que Jérusalem pourrait utiliser le corps du chef terroriste, qui est détenu dans un lieu secret en Israël, comme « monnaie d’échange » dans les négociations au point mort depuis longtemps.

Les sources ont également déclaré à CNN qu’Israël craignait que la restitution de son corps puisse rallier ses partisans et risquer que sa tombe ne devienne un sanctuaire. Néanmoins, Israël serait prêt à inclure son corps dans un accord pour les otages.

Un responsable israélien a déclaré vendredi au Times of Israel que si le groupe terroriste tardait à élire une nouvelle direction centrale, Israël envisagerait des accords séparés avec des factions disparates du Hamas détenant un petit nombre d’otages.

Le responsable a averti que Muhammad Sinwar, le frère du chef terroriste et possible successeur, est tout autant un partisan de la ligne dure que son frère assassiné, qu’Israël et Washington avaient accusé de faire obstruction à un accord d’otages.

Jeudi, Netanyahu avait déclaré dans une déclaration vidéo sur la mort de Yahya Sinwar qu’Israël épargnerait la vie des membres du Hamas détenant des otages s’ils déposaient les armes et libéraient leurs captifs.

Le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré vendredi aux journalistes que la mort de Sinwar était un « point d’inflexion » dans la conclusion d’un accord de trêve et de prise d’otages, mais a ajouté que les pourparlers n’avaient pas encore été repris.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu fait une déclaration vidéo sur l’assassinat du chef du Hamas Yahya Sinwar, le 17 octobre 2024. (Capture d’écran)

Revenant sur les consultations de Netanyahu vendredi, la Douzième chaîne a également déclaré que la mort de Sinwar n’avait pas altéré la détermination d’Israël à répondre à l’attaque de missiles balistiques iranienne du 1er octobre.

Sinwar a été tué mercredi lors d’une rencontre fortuite avec les troupes israéliennes opérant à Rafah, dans le sud de Gaza. Vendredi, le Hamas a confirmé la mort de son chef, qui avait été l’architecte du déchaînement du 7 octobre 2023 par des milliers de personnes dans le sud d’Israël, qui a tué quelque 1 200 personnes et vu 251 prises en otage, déclenchant la guerre à Gaza.

Au sein de la direction du groupe terroriste, Sinwar était considéré comme un partisan de l’Iran et aurait demandé l’aide de la République islamique et de son mandataire libanais, le Hezbollah, pour monter l’assaut de choc. Le Hezbollah a commencé à attaquer les villes frontalières et les postes militaires israéliens le lendemain de l’attaque.

Depuis septembre, Israël a intensifié ses attaques contre le Hezbollah, décimant pratiquement ses dirigeants. Au milieu de l’escalade, l’Iran a lancé sa deuxième attaque directe contre Israël.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.