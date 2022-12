Israël craint que Biden ne veuille toujours un accord sur le nucléaire iranien, mais les États-Unis affirment que l’accord “n’est pas à l’ordre du jour”

Selon un rapport récent du médias du pays.

“À moins que l’administration Biden ne travaille avec ses partenaires pour déclencher un” retour en arrière “au Conseil de sécurité de l’ONU, le JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) sera malheureusement toujours sur la table”, Behnam Ben Taleblu, chercheur principal à la Fondation pour la défense. des démocraties (FDD), a déclaré à Fox News Digital. “En ce moment, la raison de l’absence d’accord a plus à voir avec la politique et les revendications à Téhéran qu’avec la démagogie de Washington.”

“Espérons que ce que l’administration signale entre les lignes à propos de l’accord reste vrai au moment où (le dirigeant iranien Ali) Khamenei décroche le téléphone”, a ajouté Taleblu. “Il est grand temps que l’administration voie le lien entre les défis nucléaires, régionaux, nationaux et autres et annule officiellement un accord qui enrichirait l’appareil iranien de répression intérieure et d’agression étrangère. Rien de moins que cela n’est que des paroles.”

Une vidéo qui a fait surface en ligne la semaine dernière semble montrer le président Joe Biden disant que l’accord “est mort, mais nous n’allons pas l’annoncer”.

Un responsable israélien qui a pris part à des discussions à huis clos sur l’Iran a déclaré au journal israélien Haaretz que le gouvernement avait compris que malgré les commentaires de Biden, l’impression subsistait qu’un retournement significatif de l’accord sur le nucléaire se préparait dans quelques mois.

Pourtant, les responsables américains semblent penser le contraire.

“Les Iraniens ont tué l’opportunité d’un retour rapide à la conformité mutuelle avec le JCPOA en septembre lorsqu’ils ont tourné le dos à un accord qui était sur la table, approuvé par tous”, a déclaré un porte-parole du département d’État américain à Fox News Digital. “Le JCPOA n’est pas à l’ordre du jour depuis des mois. Ce n’est pas notre priorité.”

Le plan d’action global conjoint – également connu sous le nom d’accord sur le nucléaire iranien – est resté un point clé du plan de politique étrangère de l’administration Biden pendant des mois. L’effort pour relancer l’accord s’est avéré source de discorde aux États-Unis, mais un certain nombre de pays du Moyen-Orient – y compris Israël – ont clairement indiqué qu’ils s’opposent fermement à tout accord de ce type.

Le 22 décembre, le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que l’Iran “se livre à des activités déstabilisatrices, des activités dangereuses”, y compris le soutien à des groupes terroristes, des actions déstabilisatrices dans toute la région.

“Lorsque le JCPOA … a été appliqué, il a fait exactement ce pour quoi il était conçu”, a déclaré Blinken. “Cela a mis le programme nucléaire de l’Iran dans une boîte. Il a été vérifié non seulement par des inspecteurs internationaux, il a été vérifié par notre propre peuple, le respect par l’Iran de cela, y compris par l’administration précédente.”

« À notre avis, c’était une grave erreur de se retirer de cet accord et de laisser le programme nucléaire iranien sortir de la boîte, mais c’est la réalité dont nous avons hérité et avec laquelle nous avons dû composer », a-t-il ajouté, soulignant que l’objectif clair de l’administration de veiller à ce que l’Iran n’obtienne pas l’arme nucléaire.

Une partie de ce changement de posture est liée aux manifestations nationales qui ont secoué l’Iran pendant plus de 100 jours après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, alors qu’elle était détenue par la police nationale des mœurs. L’administration aurait déterminé que l’Iran ne pouvait pas réprimer les protestations sans améliorer considérablement sa situation économique, ce qui rendrait l’accord sur le nucléaire plus attrayant.

Le Premier ministre israélien sortant Yair Lapid a estimé que l’accord fournirait à Téhéran 100 milliards de dollars par an, que l’Iran utiliserait pour “saper la stabilité au Moyen-Orient et semer la terreur dans le monde entier”, a rapporté Reuters.

Mais le département d’État américain et le Conseil de sécurité nationale soulignent que les protestations ont plutôt montré clairement que tout accord avec l’Iran s’avérerait inacceptable, même s’ils continuent de souligner la nécessité de trouver des moyens diplomatiques pour empêcher l’Iran d’obtenir l’arme nucléaire.

“Depuis septembre, nous nous concentrons sur la défense des libertés fondamentales du peuple iranien et sur la lutte contre l’approfondissement du partenariat militaire de l’Iran avec la Russie et son soutien à la guerre de la Russie en Ukraine”, a déclaré le porte-parole du département d’Etat.

“Bien que le JCPOA ne soit pas à notre ordre du jour depuis des mois, ce qui est très vivant, c’est l’engagement absolu du président Biden à ne jamais permettre à l’Iran d’acquérir une arme nucléaire”, a poursuivi le porte-parole. “Nous pensons que la diplomatie est le meilleur moyen d’atteindre cet objectif, mais le président Biden a également été clair sur le fait que nous n’avons retiré aucune option de la table et qu’une option militaire reste en dernier recours.”

Un porte-parole du Conseil de sécurité nationale (NSC) a déclaré à Fox News Digital que l’administration “continuera à affronter le comportement de l’Iran dans la région, à protéger nos troupes… et à soutenir le brave peuple iranien qui réclame ses droits fondamentaux et sa dignité – ce que le régime lui a longtemps refusé”. .”

“Nous ne voyons pas d’accord se conclure de sitôt”, a déclaré le porte-parole du NSC. “L’Iran tue ses jeunes et vend des drones à la Russie pour tuer les Ukrainiens. Notre objectif est de trouver des moyens pratiques de les affronter dans ces zones.”

“Nous continuerons à prendre des mesures pour imposer des coûts à ceux qui commettent des violences contre des manifestants pacifiques ou cherchent autrement à supprimer leurs droits”, a ajouté le porte-parole. “Nos efforts diplomatiques sous l’administration Biden ont également permis à d’autres pays de se joindre à notre condamnation du mauvais comportement de l’Iran.”