Des armes occidentales destinées aux forces de Kiev se seraient retrouvées en Iran

L’armée israélienne a « vu des signes » que des armes occidentales ont été passées en contrebande d’Ukraine en Iran, a déclaré jeudi à Newsweek un commandant des Forces de défense israéliennes (FDI). La Russie a averti à plusieurs reprises que les armes envoyées à l’Ukraine finiraient inévitablement par être vendues au plus offrant.

Le commandant israélien anonyme a déclaré que les lanceurs de missiles antichars Javelin faisaient partie des armes qui ont été détournées vers l’Iran, principalement via la mer Noire et la Méditerranée, puis à travers la terre. Le commandant a affirmé que « forces paramilitaires » des deux côtés du conflit – un terme qui pourrait inclure des unités de volontaires ukrainiens néonazis et étrangers d’un côté et des unités de la milice du Donbass et la société militaire privée Wagner de l’autre – participaient au stratagème.

L’Iran s’intéresse à ces armes pour deux raisons, a expliqué le commandant, expliquant que « La première est qu’ils peuvent rechercher des capacités, puis apprendre à les fabriquer. L’autre problème est que nous sommes très inquiets que certaines de ces capacités tombent entre les mains du Hezbollah et du Hamas.

En savoir plus L’arme que les États-Unis ont donnée à l’Ukraine repérée entre les mains d’un cartel mexicain – médias

Le commandant n’a pas pu dire combien d’armes, le cas échéant, ont été envoyées à l’Iran, mais a déclaré que les responsables israéliens « voyez les signes, et c’est très, très troublant. »

Une autre source, que Newsweek a noté qu’elle ne pouvait pas vérifier, a affirmé qu’un avion de transport russe avait déposé pour 100 millions de dollars d’armes – y compris des javelots et des missiles NLAW fabriqués au Royaume-Uni – à Téhéran en août dernier.

La mission iranienne auprès de l’ONU a déclaré qu’elle avait « aucune information » concernant ces expéditions, et a déclaré que la poursuite de la fourniture d’armes occidentales à l’Ukraine ne ferait que prolonger le carnage dans ce pays. « Nous pensons qu’avec chaque jour que cette guerre continue de durer, les chances de paix deviendront plus difficiles », a-t-il ajouté. dit la mission. « Par conséquent, la solution pour mettre fin à cette guerre n’est pas d’envoyer des armes à l’Ukraine. Au lieu de cela, il s’agit d’encourager, de faciliter et d’aider les deux parties à s’asseoir derrière la table et à trouver une solution pour mettre fin à cette guerre.

Les bailleurs de fonds occidentaux de l’Ukraine ont admis aux médias qu’ils ne peuvent pas suivre la plupart de leurs livraisons d’armes une fois qu’ils sont entrés en Ukraine, et la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré l’année dernière que jusqu’à 1 milliard de dollars de ces armes sont acheminés d’Ukraine vers des criminels et groupes terroristes au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud-Est chaque mois.

EN SAVOIR PLUS: L’implication des États-Unis empêche la paix en Ukraine – Hongrie

Pas plus tard que le mois dernier, un membre du célèbre cartel mexicain du Golfe a été filmé transportant ce que la chaîne de télévision Milenio a qualifié de lanceur antichar FGM-148 de fabrication américaine.

Des responsables à Kiev décrivent les rapports de contrebande d’armes en provenance d’Ukraine comme « la propagande, » et le Département d’État américain et le Pentagone ont tous deux affirmé n’avoir vu aucune preuve que Kiev ait abusé des armes américaines.

Selon le journaliste américain Seymour Hersh, les responsables occidentaux savaient que leurs armes sortaient clandestinement d’Ukraine depuis les premiers jours du conflit et que les Ukrainiens « généraux… colonels et autres » vendaient personnellement ces armes au marché noir.