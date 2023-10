ISRAËL a coupé l’électricité dans la bande de Gaza alors qu’il bombarde la région avec des frappes aériennes sans précédent avant l’invasion terrestre tant attendue.

Des chars et des troupes se prépareraient à traverser la frontière et à détruire le groupe terroriste.

Israël semble commencer son invasion terrestre tant attendue de Gaza après des semaines de frappes aériennes incessantes suite à l’attaque du Hamas

Les images d’Al Jazeera semblent montrer les attaques contre Gaza par l’un des rares journalistes capables d’émettre depuis l’intérieur de la bande.

Les images semblent montrer des flots de chars, de drones et d’avions anéantissant des cibles du Hamas la nuit dernière lors du deuxième raid nocturne d’Israël. Crédit : Twitter/idfonline

Les images partagées par Al Jazeera sur Twitter semblent montrer la reprise des attaques contre Gaza alors qu’un journaliste se recroqueville devant l’explosion en direct à l’antenne.

Et des sources de la défense britannique n’ont pas nié, interrogées par The Sun, qu’une frappe terrestre israélienne pourrait être imminente.

Des navires de la marine israélienne bombarderaient également le nord de la bande de Gaza.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallants, a déclaré aujourd’hui qu’il prévoyait de lancer prochainement son invasion de Gaza, détruisant le réseau de tunnels souterrains du Hamas.

Le journaliste d’Al Jazeera, Tareq Abu Azzoum, a confirmé que la bande de Gaza avait été complètement coupée de toute communication avec le reste du monde.

Ils ont déclaré : « Nous ne savons rien de ce qui se passe dans les autres districts du territoire. Nous ne savons pas combien il y a de victimes.

“Nous entendons partout des bombardements, mais nous ne savons rien des victimes, de la situation sur le terrain”, selon le Times of Gaza.

“S’il vous plaît, si vous pouvez nous entendre, envoyez au monde le message que nous sommes désormais isolés à Gaza. Nous n’avons aucun signal téléphonique. Nous n’avons aucune connexion Internet.”

Cela survient après qu’Israël a lancé son deuxième raid nocturne « ciblé » sur Gaza assiégée, alors qu’il se préparait à une invasion terrestre à grande échelle.

Des colonnes de chars appuyées par des avions de combat, des hélicoptères et des drones ont détruit les défenses frontalières, anéantissant les cibles terroristes et les infrastructures du Hamas, a affirmé l’armée israélienne.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis de « tirer le plein prix de ces meurtres » prochainement.

Des chars et des troupes auraient commencé à affluer sur le territoire déchiré par la guerre pour détruire le groupe terroriste. Crédit : EPA

