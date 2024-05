Israël convoque trois ambassadeurs après la reconnaissance de la Palestine — RT World News

Le ministère israélien des Affaires étrangères envisagerait d’adopter des mesures punitives contre l’Irlande, l’Espagne et la Norvège.

Les ambassadeurs d’Irlande, d’Espagne et de Norvège ont été convoqués au ministère israélien des Affaires étrangères pour recevoir une réprimande après que leurs pays ont décidé de reconnaître formellement l’État de Palestine.

Dans le cadre d’un changement de politique coordonné, les gouvernements des trois pays ont annoncé mercredi qu’ils considéreraient officiellement la Palestine comme une nation souveraine dans l’espoir d’apporter la paix au Moyen-Orient grâce à une solution à deux États. La reconnaissance entrera officiellement en vigueur le 28 mai.

En réponse, Jérusalem-Ouest a rappelé ses ambassadeurs des trois pays pour des consultations, le ministre des Affaires étrangères Israel Katz les menaçant « conséquences sérieuses » et affirmant que la reconnaissance de l’État palestinien revenait à récompenser le terrorisme.

Dans un message publié mercredi sur X (anciennement Twitter), Katz a annoncé qu’il avait lancé une démarche auprès des ambassadeurs des trois pays et qu’ils verraient des vidéos de l’enlèvement de femmes israéliennes par des militants du Hamas.

Selon le journal Ynet, Katz envisage également une série de mesures punitives, notamment en rendant plus difficile la délivrance de visas et de documents diplomatiques aux représentants européens travaillant au sein de l’Autorité palestinienne.

L’Autorité nationale palestinienne, également connue sous le nom d’État de Palestine, est reconnue internationalement par des pays tels que la Russie, la Chine, la Pologne, la Suède et d’autres pays européens et est considérée comme le principal représentant des intérêts du peuple palestinien en Cisjordanie et en Cisjordanie. Gaza. Il est considéré comme un rival du Hamas, qui contrôle Gaza depuis plusieurs décennies.















Ynet a noté que parmi les diplomates travaillant pour l’Irlande, l’Espagne et la Norvège en Israël, des dizaines sont également des représentants officiels auprès de l’Autorité palestinienne, ce qui signifie que l’imposition de restrictions sur leurs visas pourrait considérablement compliquer, voire empêcher, leur travail avec les Palestiniens. .

Katz envisagerait également de ne pas renvoyer les ambassadeurs d’Israël dans les trois pays, d’abaisser le niveau des relations avec eux et éventuellement de fermer les ambassades israéliennes en Norvège et en Irlande et d’interdire les visites de leurs responsables.

Pendant ce temps, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est publiquement engagé à empêcher la création d’un État palestinien, Israël contrôlant de facto son territoire provisoire, qui est majoritairement habité par des Palestiniens.















Cependant, de nombreux membres de l’ONU, y compris les États-Unis, alliés d’Israël, font pression en faveur d’une solution à deux États au conflit israélo-palestinien, qui créerait un État palestinien sur le territoire occupé par Israël depuis 1967.

La pression en faveur de la souveraineté palestinienne s’est intensifiée depuis le déclenchement du conflit à Gaza, lorsque des militants du Hamas ont lancé une attaque surprise contre Israël, tuant plus de 1 200 personnes et prenant en otage quelque 250 personnes.

En réponse, Israël a lancé une campagne militaire incessante à Gaza, tuant plus de 35 000 personnes selon les autorités sanitaires palestiniennes. Les pertes massives ont incité la Cour pénale internationale à demander des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, son ministre de la Défense et trois dirigeants du Hamas, les accusant de crimes de guerre.