Israël contre Iran : qui a l’armée la plus forte ?

Lorsque l’Iran a tiré environ 200 missiles vers Israël mardi, les défenses aériennes israéliennes, avec l’aide des États-Unis, ont pu en abattre la plupart tout en subissant des dégâts minimes, selon les responsables.

Israël a promis de riposter, alors que les craintes grandissent quant à une nouvelle escalade des hostilités entre les deux pays.

Un rapide aperçu des deux pays pourrait suggérer que l’Iran, avec une population plus de neuf fois supérieure à celle d’Israël et une armée nettement plus nombreuse, a un avantage.

En effet, le Indice mondial de puissance de feu qui classe les forces militaires de chaque pays, affirme que l’Iran a l’avantage en termes de personnel et d’armement terrestre et maritime.

Mais les chiffres ne donnent pas nécessairement une image complète, disent les analystes.

« Israël possède certainement une technologie militaire plus sophistiquée que l’Iran. Ils disposent des avions les plus récents, armés de missiles et de bombes modernes », a déclaré Shaan Shaikh, directeur adjoint du projet de défense antimissile au Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS). un groupe de réflexion basé à Washington.

« Leurs défenses aériennes sont clairement efficaces. Mais peut-être plus important encore, Israël a aussi des partenaires puissants, à savoir les Etats-Unis, mais aussi ceux d’Europe et du Moyen-Orient. »

REGARDER | Qu’en est-il des installations nucléaires iraniennes ? Israël va-t-il attaquer les installations nucléaires iraniennes ? | À propos de ça Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a qualifié la frappe de missiles balistiques iraniens contre Israël de « grave erreur », promettant de riposter. Andrew Chang analyse la réponse potentielle d’Israël et la probabilité que les installations nucléaires, les raffineries de pétrole, les infrastructures et les dirigeants militaires iraniens soient pris pour cible.

En chiffres

En termes d’effectifs, Israël compte environ 170 000 militaires actifs et 465 000 réservistes, selon les estimations. Cela se compare aux 600 000 militaires iraniens, 350 000 réservistes et 220 000 forces paramilitaires.

Et avec une population de près de 90 millions d’habitants, contre 10 millions pour Israël, l’Iran dispose d’un avantage significatif.

Quant aux autres facteurs, quelques rapports donner à l’Iran un avantage en termes de nombre de chars, d’artillerie et de véhicules blindés.

Mais des décennies de sanctions internationales ont largement privé l’Iran des derniers équipements militaires de haute technologie, selon l’Institut international d’études stratégiques (IISS), un autre groupe de réflexion, à Londres.

Les forces armées conventionnelles iraniennes, bien que grandes par rapport aux normes régionales, « sont aux prises avec un inventaire d’équipements de plus en plus obsolètes », a déclaré l’IISS dans un rapport de 2023.

Pendant ce temps, l’un des avantages distinctifs d’Israël réside dans son armée de l’air, considérée comme l’une des plus avancées au monde.

Un F-35 de l’armée de l’air israélienne survole lors d’une cérémonie de remise des diplômes aux nouveaux pilotes, près de la ville de Beer Sheva, dans le sud d’Israël, le 29 juin 2023. (Tsafrir Abayov/Associated Press)

L’armée de l’air iranienne compte 37 000 hommes, mais ne dispose que d’un quelques dizaines de travail avions d’attaque, y compris des avions à réaction russes et des modèles américains vieillissants acquis avant la révolution iranienne de 1979. Téhéran dispose d’un escadron de neuf avions de combat F-4 et F-5, de quelques F-7 et F-14, ainsi que d’un escadron d’avions de combat de fabrication russe. Des avions Sukhoi-24 et quelques MiG-29, selon l’IISS.

Israël dispose d’une force aérienne avancée, fournie par les États-Unis, avec des centaines de chasseurs à réaction polyvalents F-15, F-16 et F-35.

« C’est un avantage majeur, surtout dans les premiers stades d’un conflit Iran-Israël. L’Iran utilise encore des avions vieux de plusieurs décennies », a déclaré Shaikh.

Une guerre sans procurations

Le principal avantage de l’Iran contre Israël a toujours été sa capacité à attaquer par l’intermédiaire de ses mandataires – notamment le Hamas à Gaza, le Hezbollah au sud du Liban et les Houthis au Yémen.

« Si vous ciblez l’Iran, vous ciblez souvent ses mandataires », a déclaré Afshon Ostovar, professeur agrégé. des affaires de sécurité nationale à la Naval Postgraduate School de la marine américaine à Monterey, en Californie.

Cela, dit-il, a quelque peu épargné à l’Iran lui-même « la mort et la destruction… auxquelles il aurait pu être confronté s’il s’était contenté de combattre directement tous ces conflits ».

REGARDER | Missiles sur Israël : L’Iran tire des missiles balistiques sur Israël L’Iran a lancé une série de missiles balistiques sur Israël moins d’une semaine après l’assassinat du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah et un jour après le début des opérations terrestres au Liban. L’attaque a renforcé les craintes d’un conflit plus large dans la région.

Une guerre de missiles

Étant donné que l’Iran et Israël sont séparés par plus de 1 000 kilomètres, avec l’Irak et la Jordanie entre les deux, tout conflit n’impliquerait probablement pas une invasion terrestre, mais s’appuierait plutôt sur des attaques de missiles.

L’Iran possède l’arsenal de missiles le plus vaste et le plus diversifié du Moyen-Orient, qui comprend des milliers de missiles balistiques et de croisière, selon un rapport 2021.

Mais Israël possède l’un des arsenaux de missiles les plus avancés technologiquement au Moyen-Orient, affirme-t-il.

« L’Iran pourrait disposer d’une armée ou d’une population plus importante sur laquelle s’appuyer », a déclaré Shaikh. « Mais si une guerre totale éclate, une grande partie des combats initiaux se feront par le biais de la puissance aérienne et des missiles. Et c’est là qu’Israël détient de solides avantages. »

Ostovar affirme que l’impact de tout missile iranien serait significatif. Mais, dit-il, l’Iran ne peut pas gagner une guerre uniquement grâce aux missiles.

Les soldats israéliens opèrent dans la bande de Gaza, au milieu du conflit avec le Hamas, le 10 mars. (Forces de défense israéliennes/Reuters)

L’Iran « peut détruire des choses. Il peut tuer des gens », a-t-il déclaré. « Mais il ne peut pas gagner. »

Israël non plus ne serait pas en mesure de vaincre l’Iran uniquement par des attaques de missiles, dit Ostovar, mais cela pourrait lui infliger bien plus de dégâts.

Israël peut « se rapprocher de l’Iran avec ses F-35 et lancer des missiles de précision qui atteindront réellement leurs cibles », a-t-il déclaré.

Systèmes de défense

Israël dispose de systèmes de défense aérienne sophistiqués – « parmi les meilleurs… de la planète », a déclaré Ostovar.

Son système Iron Dome – considéré comme le niveau inférieur de la défense aérienne israélienne – a été conçu pour contrer la petite artillerie. Il en a intercepté des milliers depuis son activation au début de la dernière décennie – dont un grand nombre pendant la guerre actuelle contre le Hamas et le Hezbollah.

Mais dans un conflit avec l’Iran, Israël s’appuiera probablement sur des systèmes plus avancés.

MONTRE | Les conséquences potentielles de l’attaque : Pourquoi l’Iran a attaqué Israël et les conséquences potentielles Ellen Mauro de CBC explique pourquoi l’Iran a tiré environ 200 missiles balistiques sur Israël et les conséquences potentielles pour le Moyen-Orient.

Israël dispose de deux niveaux supplémentaires de défense antimissile : la « Fronde de David » peut contrer les missiles balistiques et de croisière à courte portée, explique Shaikh.

Au plus haut niveau se trouvent les intercepteurs Arrow-2 et Arrow-3, utilisés contre les missiles balistiques à plus longue portée.

L’Iran, cependant, n’a rien de comparable. Ostovar affirme disposer de systèmes de missiles sol-air russes S-300 et peut-être d’un S-400, qui est « assez sophistiqué », ainsi que de ses propres systèmes de construction nationale.

« Ceux-ci sont pour la plupart placés autour de lieux stratégiques critiques comme les sites nucléaires et la résidence du guide suprême à Téhéran », a-t-il expliqué.

« Ils pourraient donc abattre des avions et abattre des missiles, mais pas comme Israël le peut. »

L’Iran a ce qui est considéré comme un programme nucléaire pacifique et certains craignent qu’il puisse acquérir des armes nucléaires, mais il ne semble pas en disposer actuellement.

Cependant, il est largement admis qu’Israël possède de telles armes, même s’il ne reconnaît ni ne nie leur existence.

« Donc ils n’utiliseront jamais [nuclear weapons] comme une menace », a déclaré Ostovar. « Et ils ne l’utiliseraient probablement pas non plus à moins qu’il n’y ait une raison existentielle de le faire. »