Israël contraint de travailler le jour du sabbat juif alors qu’un juge de l’ONU dénonce ses collègues dans leur dissidence cinglante

La Cour internationale de justice des Nations Unies (CIJ) a réprimandé vendredi ses collègues pour avoir demandé à Israël de travailler le jour du sabbat en réponse à une affaire portée par l’Afrique du Sud devant la CIJ en vertu de la Convention sur le génocide.

L’opinion dissidente de la vice-présidente de la CIJ, Julia Sebutinde, figure dans un document de neuf pages, publié en réponse à l’ordre de la cour ordonnant à Israël de mettre fin à son offensive militaire dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Cette décision découle de la demande de l’Afrique du Sud, qui accuse Israël de génocide dans sa guerre en cours contre les terroristes du Hamas à Gaza. Israël a nié avec véhémence ces accusations.

Parmi ses désaccords avec ses collègues, Sebutinde, qui est ougandaise, s’est opposée à la façon dont le tribunal a traité la demande de l’Afrique du Sud et aux « audiences orales fortuites ».

« À mon avis, la Cour aurait dû consentir à la demande d’Israël de reporter les audiences à la semaine suivante pour permettre à Israël de disposer de suffisamment de temps pour répondre pleinement à la demande de l’Afrique du Sud et engager un avocat », a écrit Sebutinde, notant que la préférence d’Israël L’avocat n’était pas disponible aux dates fixées par la Cour.

« Il est également regrettable qu’Israël ait dû répondre à une question posée par un membre de la Cour concernant le sabbat juif », a déclaré Sebutinde. « La décision de la Cour à cet égard porte sur l’égalité procédurale entre les Parties et la bonne administration de la justice par la Cour. »

Sebutinde a également fait valoir que la décision initiale du tribunal « n’interdit pas entièrement à l’armée israélienne d’opérer à Rafah ». Elle a également exhorté la Cour, à maintenir son intégrité judiciaire, à « éviter de réagir à chaque changement dans le conflit et à s’abstenir de microgérer les hostilités dans la bande de Gaza, y compris à Rafah ».

LINDSEY GRAHAM DIT À LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE D’« ALLER EN ENFER » APRÈS SA DÉCISION CONTRE ISRAËL

Sebutinde a précisé que la décision a pour effet de « restreindre partiellement l’offensive israélienne à Rafah dans la mesure où elle implique les droits garantis par la Convention sur le génocide ». Elle a averti que la décision est « sujette à l’ambiguïté et pourrait être mal comprise ou interprétée comme ordonnant un cessez-le-feu unilatéral et indéfini, illustrant ainsi une portée excessive intenable de la part de la Cour ».

La décision des juges de vendredi n’est pas allée jusqu’à ordonner un cessez-le-feu complet sur l’ensemble du territoire palestinien, et il est peu probable qu’Israël se conforme à la décision du tribunal. La décision de vendredi intervient quelques jours seulement après que la Norvège, l’Irlande et l’Espagne ont déclaré qu’elles reconnaîtraient l’État palestinien et que le procureur en chef d’un tribunal international distinct a demandé des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ainsi que contre les dirigeants du Hamas.

Depuis le 7 octobre, les bombardements et les offensives terrestres israéliennes à Gaza ont tué plus de 35 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas, qui ne fait pas de distinction entre combattants et civils.

Israël a lancé sa guerre à Gaza après l’attaque du Hamas du 7 octobre au cours de laquelle des militants ont fait irruption dans le sud d’Israël, tué environ 1 200 personnes – pour la plupart des civils – et enlevé environ 250 personnes. Israël affirme qu’environ 100 otages sont toujours captifs à Gaza, ainsi que les corps de une trentaine de plus.