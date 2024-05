Israël continue de bombarder Gaza, y compris Rafah, malgré la décision de la CIJ | Conflit israélo-palestinien Actualités

Israël a poursuivi ses attaques incessantes contre Rafah malgré l’ordre de la Cour internationale de Justice (CIJ) de mettre fin à l’opération militaire là-bas, et de nombreux décès ont été signalés dans le centre et le nord de Gaza, qui ont été soumis à de nouvelles attaques.

Le camp de Shaboura et les zones proches de l’hôpital koweïtien de Rafah ont été visés samedi, a déclaré Hani Mahmoud d’Al Jazeera, rapportant depuis Deir el-Balah. Plusieurs personnes blessées lors du bombardement ont été transférées à l’hôpital, a-t-il indiqué.

L’hôpital a renouvelé son appel à des livraisons de carburant « pour assurer la continuité de son fonctionnement », affirmant qu’il était le seul du gouvernorat de Rafah à recevoir encore des patients.

La décision de la CIJ, la troisième du genre cette année, a ordonné à Israël de suspendre son offensive, invoquant un « risque immense » pour quelque 1,4 million de Palestiniens réfugiés à Rafah, la partie la plus méridionale de Gaza. Plus de 800 000 Palestiniens ont été contraints de fuir Rafah depuis qu’Israël a lancé l’offensive actuelle le 7 mai.

La plus haute juridiction de l’ONU cherche à freiner le nombre croissant de morts palestiniens depuis octobre, tout en atténuant une crise humanitaire persistante résultant des déplacements internes et de la famine sévère qui frappe la plupart des 2,3 millions d’habitants de Gaza. Près de 36 000 Palestiniens ont été tués et de vastes étendues de Gaza ont été rasées par les bombardements israéliens.

Israël n’a donné aucune indication qu’il se préparait à changer de cap, le Premier ministre Benjamin Netanyahu critiquant la décision de la CIJ, qualifiant les accusations de génocide portées par l’Afrique du Sud de « fausses, scandaleuses et moralement répugnantes ».

Le rapporteur spécial de l’ONU sur les territoires palestiniens occupés a appelé samedi à des sanctions contre Israël pour avoir défié la Cour.

« Soyez-en sûr : Israël n’arrêtera pas cette folie tant que NOUS n’y mettrons pas fin. Les États membres doivent imposer des sanctions, un embargo sur les armes et suspendre leurs relations diplomatiques[matic]/relations politiques avec Israël jusqu’à ce qu’il cesse son assaut », a posté Francesca Albanese sur X.

Intensification des attaques dans le nord de Gaza

Israël a également frappé une école abritant des personnes déplacées dans le quartier d’As-Saftawi à Gaza, dans le camp de réfugiés de Jabalia, au nord de Gaza, selon des journalistes d’Al Jazeera sur place, citant des sources médicales.

L’agence de presse palestinienne Wafa a confirmé qu’au moins 10 personnes ont été tuées et 17 autres blessées dans la série d’attaques contre le quartier situé juste au sud de Jabalia.

Les forces israéliennes ont intensifié leurs attaques contre le camp de Jabalia samedi, poussant les personnes déjà déplacées à fuir à nouveau la zone.

Les avions de guerre israéliens ont également bombardé une maison située dans une autre ville du nord de Gaza, Beit Hanoon, tuant 10 personnes, dont des femmes et des enfants, selon Wafa.

Dans la ville de Gaza, une attaque israélienne visant une maison familiale dans le quartier de Sabra a tué une femme et blessé d’autres personnes. Un nombre indéterminé de personnes auraient également été tuées par une attaque aérienne israélienne contre un immeuble résidentiel dans le quartier de Daraj, selon Wafa.

D’autres quartiers de la ville de Gaza, notamment Cheikh Ajlin, Tal al-Hawa et Zeitoun, ont également été la cible de bombardements d’artillerie lourde, a ajouté Wafa, mais il n’y a pas de détails immédiats sur les victimes.

Alors que les pertes continuent d’augmenter dans le nord de Gaza, les troupes israéliennes continuent d’encercler l’hôpital Kamal Adwan, selon le Dr Hussam Abu Safiya, chef du service de pédiatrie.

Il a déclaré que l’hôpital n’était pas en mesure de traiter les nouveaux patients en raison du siège continu. Certains patients et bébés prématurés se trouvent encore à l’intérieur de l’hôpital, a-t-il ajouté.

Abu Safiya a déclaré avoir contacté la Croix-Rouge et l’UNICEF, mais n’avoir obtenu aucune assurance que quelque chose serait fait pour mettre fin au siège israélien de l’hôpital.





Décès dans le Wadi Gaza

Pendant ce temps, des quadricoptères israéliens ont également tiré sur des Palestiniens rassemblés dans le Wadi Gaza, tuant au moins six personnes, selon Mahmoud d’Al Jazeera.

Les Palestiniens qui ont désespérément besoin d’aide se rassemblent souvent dans le Wadi Gaza pour tenter d’atteindre les camions d’aide venant de la jetée flottante près de la ville de Gaza. Une partie de la jetée flottante construite par les États-Unis a été emportée par les eaux, selon des vidéos partagées samedi sur les réseaux sociaux.

Toujours dans le centre de Gaza, une attaque aérienne israélienne contre un immeuble du camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de Gaza, a tué au moins quatre personnes.

Les troupes israéliennes ont également pris le contrôle du côté palestinien du poste frontière de Rafah avec l’Égypte, ralentissant encore davantage les livraisons sporadiques d’aide aux 2,3 millions d’habitants de Gaza. Plus tôt cette semaine, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a annoncé qu’elle suspendrait la distribution de nourriture à Rafah, invoquant le manque de fournitures et l’insécurité dans cette ville densément peuplée.

Vendredi, le chef des affaires humanitaires de l’ONU, Martin Griffiths, a déclaré sur le réseau social X que la situation avait atteint « un moment de clarté ».

« À l’heure où la population de Gaza fait face à la famine… il est plus crucial que jamais de tenir compte des appels lancés au cours des sept derniers mois : libérer les otages. Acceptez un cessez-le-feu. Mettez fin à ce cauchemar.