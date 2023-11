Israël continue d’attaquer les hôpitaux de Gaza, tuant au moins 8 personnes | Nouvelles de Gaza

Ville de Gaza – Les avions de guerre israéliens ont continué d’attaquer les hôpitaux de la ville de Gaza.

Après une nouvelle panne de communication et de réseau dimanche, le complexe médical Nasser, qui compte quatre hôpitaux, a subi des tirs indirects et directs de missiles israéliens.

Selon le ministère palestinien de la Santé, au moins huit Palestiniens ont été tués dans ces attaques et des dizaines ont été blessés.

Le complexe médical comprenait l’hôpital pour enfants Al-Nasser, l’hôpital spécialisé de Rantisi, l’hôpital ophtalmologique et l’hôpital psychiatrique.

“Le [Israeli] L’armée a appelé certains membres de notre personnel cette nuit-là et leur a dit qu’ils créeraient une ceinture de feu autour de l’hôpital », a déclaré Suleiman Qaoud, médecin à l’hôpital de Rantisi.

Vers 18h30 (16h30 GMT), des avions militaires israéliens ont frappé la zone située entre l’hôpital psychiatrique et l’hôpital de Rantisi, blessant 35 personnes, dont une partie du personnel médical. Deux heures plus tard, l’hôpital de Rantisi a été touché ainsi que ses côtés sud-est et nord-est.

Un service de cancérologie pour enfants est situé du côté nord-est de l’hôpital, a expliqué Qaoud. « Plus de 30 enfants y recevaient un traitement de chimiothérapie », a-t-il déclaré.

L’hôpital a ensuite été attaqué une troisième fois, avec des frappes touchant les terrains où étaient garés des ambulances et d’autres véhicules et où des familles déplacées s’étaient réfugiées.

« Nous avons entre 80 et 100 patients et 700 familles déplacées, soit environ 5 000 personnes », a déclaré Qaoud.

“Les panneaux solaires et les réservoirs d’eau ont également été visés, ce qui signifie que l’hôpital de Rantisi n’a pas une seule goutte d’eau courante”, a-t-il précisé.

Les attaques contre l’hôpital ont forcé Rabaa al Radee à emmener sa petite-fille malade, Sidra, pour se faire soigner ailleurs. Sidra souffre d’un cancer et s’est cassé la jambe dans un accident alors qu’elle fuyait les bombardements israéliens qui ont frappé l’école où ils se réfugiaient.

“Nous sommes arrivés à l’hôpital Kamal Adwan mais ils nous ont dit de venir à l’hôpital de Rantisi”, a déclaré Rabaa. “Maintenant. le Rantisi nous dit d’aller à l’hôpital Shifa mais il n’y a ni ambulances ni voitures sur la route.

Au moins 16 des 35 hôpitaux de Gaza sont hors service et 51 des 72 cliniques de soins de santé primaires de l’enclave assiégée ont complètement fermé leurs portes.

L’hôpital psychiatrique, unique en son genre dans la bande de Gaza, n’est également plus en mesure de soigner ses patients.

“Nous accueillons 50 à 70 patients par jour, depuis ceux qui viennent chercher leurs médicaments jusqu’à ceux qui viennent se faire soigner pour un traumatisme psychologique dû au bruit des bombardements incessants”, a déclaré Jamil Suleiman, directeur général de l’hôpital psychiatrique.

« Les blessures corporelles peuvent guérir, mais les blessures psychologiques sont beaucoup plus profondes et nécessitent un traitement psychiatrique », a-t-il déclaré.

Si les hôpitaux de Gaza continuent d’être attaqués, il n’est pas nécessaire de recourir au Conseil de sécurité des Nations Unies ou à l’Organisation mondiale de la santé, a ajouté Suleiman.

« S’il n’y a aucune garantie pour les droits des patients, alors cela ne sert à rien qu’un organisme international de santé assiste simplement au massacre d’une population », a-t-il déclaré.

“Peut-être que si nous étions des animaux, nous aurions nos droits.”