Israël confirme son projet militaire régional, montrant son rôle croissant

« Ce programme est déjà opérationnel et a déjà permis l’interception réussie des tentatives iraniennes d’attaquer Israël et d’autres pays », a déclaré M. Gantz.

Les membres de la nouvelle initiative, appelée Alliance de défense aérienne du Moyen-Orient, travaillent avec les États-Unis contre les missiles, roquettes et drones iraniens, a déclaré le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, lors d’un briefing aux législateurs israéliens.

JERUSALEM – Le gouvernement israélien a confirmé lundi qu’il faisait partie d’un partenariat militaire régional pour lutter contre les menaces de l’Iran, dans le dernier exemple de l’engagement croissant d’Israël avec certains gouvernements arabes et du recalibrage des alliances au Moyen-Orient.

Rapporté pour la première fois par le New York Times en mars, le partenariat militaire est l’un des résultats les plus importants d’une détente diplomatique scellée il y a près de deux ans entre Israël et certaines parties du monde arabe, mettant fin à des décennies d’isolement israélien.