Israël confirme que ses forces sont dans le centre de Rafah

JERUSALEM (AP) — L’armée israélienne a confirmé vendredi que ses forces opèrent dans les zones centrales de Rafah dans le cadre de son offensive élargie dans le sud de la ville de Gaza.

Israël a lancé son attaque terrestre contre la ville le 6 mai, déclenchant un exode d’environ un million de Palestiniens hors de la ville et plongeant dans la tourmente les opérations humanitaires de l’ONU basées dans la région. Pourtant, le président américain Joe Biden a déclaré qu’Israël n’avait pas franchi les « lignes rouges » d’une invasion à part entière contre laquelle il l’avait exhorté.

La déclaration de vendredi de l’armée israélienne suggère que ses forces opèrent dans la plupart des quartiers de la ville. Au cours des premières semaines, l’assaut israélien s’est concentré sur les districts de l’est de Rafah et sur les zones proches de la frontière avec l’Égypte. Les troupes israéliennes se sont emparées du passage de Rafah vers l’Égypte le premier jour de l’offensive et ont depuis revendiqué le contrôle du corridor de Philadelphie, une route qui longe la frontière entre Gaza et l’Égypte, du côté de Gaza.

Plus tôt cette semaine, les troupes israéliennes ont également pénétré dans le district de Tel al-Sultan, à l’ouest de Rafah, où de violents affrontements avec des combattants du Hamas ont été rapportés par des témoins.

Dans son communiqué de vendredi, l’armée a déclaré que ses troupes dans le centre de Rafah avaient découvert des lance-roquettes et des tunnels du Hamas et démantelé une ville de stockage d’armes du groupe. Il n’a pas précisé où se déroulaient les opérations dans le centre de Rafah, mais des déclarations antérieures et des rapports de témoins ont fait état de raids dans le camp de réfugiés de Shaboura et dans d’autres sites proches du centre-ville.

Israël a déclaré qu’une offensive à Rafah était vitale pour déraciner les combattants du Hamas dans le cadre de sa campagne militaire visant à détruire le groupe après son attaque du 7 octobre contre le sud d’Israël.

Les Palestiniens qui ont fui la ville se sont dispersés dans le sud et le centre de Gaza, la plupart vivant dans des camps de tentes sordides. Environ 300 000 personnes resteraient dans la zone, dont certaines se trouvent toujours dans les quartiers centraux de la ville, a déclaré un responsable de l’ONU, s’exprimant sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à parler à la presse. Shaina Low, porte-parole du Conseil norvégien pour les réfugiés, un groupe humanitaire qui opère dans la région, a déclaré que la plupart ont afflué vers la zone rurale à l’ouest de la ville, près de la côte – une zone qui a été le théâtre de frappes israéliennes meurtrières et de bombardements la semaine dernière.