Israël confirme que les États-Unis ont lancé une enquête sur le meurtre de la journaliste Shireen Abu Akleh

Israël a confirmé lundi que le département américain de la Justice avait ouvert une enquête sur l’assassinat par balle de la journaliste d’Al Jazeera Shireen Abu Akleh, condamnant l’enquête comme une “grave erreur” et jurant de ne pas coopérer.

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a fait cette déclaration sur Twitter, affirmant qu’Israël avait clairement indiqué aux États-Unis “que nous ne coopérerons à aucune enquête externe”.

“Nous ne permettrons pas l’ingérence dans les affaires intérieures d’Israël”, a-t-il déclaré.

Palestinien qui a couvert les opérations israéliennes dans les territoires palestiniens pendant des années, Abu Akleh était également citoyen américain.

Un porte-parole du ministère de la Justice n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la déclaration de Gantz. On ne savait pas immédiatement quand l’enquête aurait pu commencer et ce qu’elle impliquerait. Mais une enquête des États-Unis sur les actions israéliennes était une étape rare qui pourrait ébranler la solide alliance entre les deux pays.

La décision prise par le ministère américain de la Justice de mener une enquête sur le décès tragique de Shireen Abu Akleh est une erreur. Tsahal a mené une enquête professionnelle et indépendante, qui a été présentée aux responsables américains avec qui les détails ont été partagés. —@gantzbe

Des responsables palestiniens, la famille d’Abu Akleh et Al Jazeera accusent Israël d’avoir délibérément ciblé et tué la journaliste de 51 ans, qui portait un casque et un gilet de protection marqués du mot “presse” lorsqu’elle a été abattue le 11 mai dans la zone occupée. Banque de l’Ouest.

Elle avait couvert la Cisjordanie pour Al Jazeera pendant deux décennies et était un visage bien connu dans le monde arabe. Sa mort a retenti dans toute la région.

Israël a reconnu que les tirs israéliens avaient probablement tué Abu Akleh, mais il a vigoureusement démenti les allégations selon lesquelles un soldat l’aurait intentionnellement prise pour cible.

Il n’est pas rare que le FBI ou d’autres enquêteurs américains montent des enquêtes sur les décès ou blessures non naturels de citoyens américains à l’étranger, en particulier s’ils sont des employés du gouvernement.

Cependant, de telles enquêtes séparées ne sont pas la règle, et il est rare – voire sans précédent – ​​qu’elles se produisent dans un pays allié des États-Unis comme Israël qui est reconnu à Washington comme ayant un système judiciaire crédible et indépendant.