Israël confirme l’enquête américaine sur le meurtre de Shireen Abu Akleh

Un porte-parole du ministère de la Justice n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la déclaration de Gantz. On ne savait pas immédiatement quand l’enquête aurait pu commencer et ce qu’elle impliquerait. Mais une enquête des États-Unis sur les actions israéliennes était une étape rare qui pourrait ébranler la solide alliance entre les deux pays.

Des responsables palestiniens, la famille d’Abu Akleh et Al Jazeera accusent Israël d’avoir intentionnellement pris pour cible et tué la journaliste de 51 ans, qui portait un casque et un gilet de protection marqué du mot “presse” lorsqu’elle a été abattue en mai dernier dans l’Ouest occupé Banque.

La famille d’Abu Akleh n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires lundi soir, pas plus que les responsables du ministère palestinien des Affaires étrangères. Une porte-parole du Premier ministre israélien sortant Yair Lapid a refusé de commenter, et l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui devrait reprendre la tête du pays dans les prochaines semaines, n’a pas non plus fait de commentaire immédiat.