Israël confirme l’enquête américaine sur le meurtre de Shireen Abu Akleh

JERUSALEM (AP) – Israël a confirmé lundi que le gouvernement américain avait ouvert une enquête sur la mort par balle de la journaliste d’Al Jazeera Shireen Abu Akleh, condamnant l’enquête comme une “grave erreur” et promettant de ne pas coopérer.

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a fait cette déclaration sur Twitter, affirmant qu’Israël avait clairement indiqué aux États-Unis « que nous ne coopérerons à aucune enquête externe ».

Des responsables palestiniens, la famille d’Abu Akleh et Al Jazeera accusent Israël d’avoir délibérément pris pour cible et tué la journaliste de 51 ans, une citoyenne américaine qui portait un casque et un gilet de protection marqué du mot “presse” lorsqu’elle a été abattue en mai dernier à la Cisjordanie occupée.

The Associated Press