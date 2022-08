Israël confirme le cessez-le-feu à Gaza — RT World News

Israël a annoncé un cessez-le-feu entre ses forces et le Jihad islamique palestinien (JIP), qui doit entrer en vigueur à 23h30 heure locale. L’accord met fin à trois jours de frappes aériennes et d’attaques à la roquette, qui ont décimé la direction du JIP et tué des dizaines de Palestiniens.

Dans une déclaration officielle, la Direction de la diplomatie publique de l’État juif a déclaré qu’elle mettrait fin à sa campagne aérienne sur Gaza, mais qu’elle riposterait “avec force” si la trêve est rompue.

« Nous ne permettrons à aucun parti de perturber la vie quotidienne des résidents en Israël », la déclaration lue.

La confirmation est intervenue peu de temps après que le JIP a déclaré qu’il avait accepté l’accord, qui avait été négocié par des médiateurs égyptiens.

Avant l’annonce, le JIP a lancé des salves de roquettes sur Israël, dont 96 % ont été interceptées par le système de défense antimissile Iron Dome, ont indiqué les Forces de défense israéliennes (FDI). Israël a ciblé les sites de lancement et les postes d’observation du JIP avec des frappes aériennes, comme il l’a fait depuis le début de l’opération Breaking Dawn vendredi.















L’opération militaire a commencé par une frappe aérienne sur un immeuble à Gaza qui a tué le commandant en chef du JIP, Taysir al-Jabari. D’autres frappes ont ciblé les postes d’observation, les entrepôts et les sites de lancement du groupe, tandis qu’un autre commandant supérieur du JIP a été tué par une frappe aérienne samedi soir, a déclaré l’armée israélienne dimanche.

Les responsables palestiniens affirment qu’au moins 41 personnes ont été tuées à Gaza depuis vendredi – dont six enfants – tandis que plus de 265 ont été blessées. Israël a nié toute responsabilité dans au moins neuf de ces morts, que Tsahal a imputées à une roquette palestinienne qui a échoué après son lancement.

L’annonce de vendredi est intervenue après que le Premier ministre Yair Lapid aurait affirmé que Tsahal avait atteint tous ses objectifs à Gaza, rendant inutile la poursuite de l’opération Breaking Dawn.