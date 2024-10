Israël confirme la mort du chef du Hamas — RT World News

Israël a officiellement annoncé que Yahya Sinwar, le chef du Hamas à Gaza, avait été tué jeudi lors d’une opération militaire.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré jeudi qu’elles étaient « enquêter » si Sinwar faisait partie des militants palestiniens tués dans une escarmouche dans un lieu non précisé.

« Éliminé : Yahya Sinwar » » a posté Tsahal sur X (anciennement Twitter) jeudi soir.

Le ministre des Affaires étrangères Israël Katz a également envoyé une note à plusieurs de ses collègues à travers le monde confirmant la mort de Sinwar, selon un communiqué officiel du ministère à Givat Ram.

Sinwar, 62 ans, est le leader politique du Hamas à Gaza depuis début 2017. Il a assumé la pleine direction du groupe en août, après l’assassinat d’Ismail Haniyeh à Téhéran.

Aux côtés de Mohammed Deif, le chef des Brigades Ezzedin al-Qassam, la branche militaire du Hamas, Sinwar a été largement considéré comme le cerveau derrière l’attaque surprise du 7 octobre 2023 contre le sud d’Israël qui a déclenché le conflit en cours. Israël affirme avoir tué Deif lors d’une frappe aérienne plus tôt cette année, bien que le groupe ait nié sa mort.

Des images non vérifiées et extrêmement graphiques circulant en ligne jeudi prétendaient montrer le corps de Sinwar partiellement enseveli sous les débris. Le corps présentait des signes de multiples traumatismes causés par des explosions, ainsi qu’une blessure par balle apparente à la tête. Selon les médias, le corps a été emmené par l’armée dans un laboratoire pour des tests ADN.

Israël a déclaré la guerre au Hamas en octobre dernier, après que quelque 1 100 personnes aient été tuées et environ 250 kidnappées dans le sud du pays lors d’une attaque surprise depuis Gaza. L’artillerie lourde et les frappes aériennes, ainsi que les opérations terrestres israéliennes, ont provoqué des destructions généralisées à Gaza au cours de l’année qui a suivi. Quelque 42 000 personnes, principalement des femmes et des enfants, ont été tuées dans l’enclave palestinienne, selon les autorités sanitaires locales.