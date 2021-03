Israël condamne le législateur palestinien à deux ans de prison

JERUSALEM (AP) – Un tribunal militaire israélien a condamné un éminent législateur palestinien à deux ans de prison dans le cadre d’un accord de plaidoyer qui l’a condamnée pour appartenance à un groupe interdit. Mais le tribunal a trouvé des preuves insuffisantes pour porter des accusations plus graves contre elle, a déclaré l’armée mardi.

Khalida Jarrar, membre du Front populaire de libération de la Palestine, est détenue sans inculpation depuis octobre 2019. Sa peine comprendra la peine purgée, ce qui signifie qu’elle doit être libérée en octobre.

Israël, avec les États-Unis et d’autres alliés occidentaux, considère le FPLP comme un groupe terroriste.

Jarrar a été dans et hors de la prison israélienne ces dernières années. Elle a été condamnée à 15 mois en 2015 pour incitation à la haine et appartenance au FPLP. Mais une grande partie de ce temps, elle a été maintenue en détention administrative, une politique israélienne controversée dans laquelle les suspects palestiniens peuvent être détenus pendant de longues périodes sans inculpation.

Dans un communiqué mardi, l’armée a déclaré que Jarrar avait avoué avoir occupé un poste dans le FPLP de 2016 jusqu’à son arrestation en 2019 et dans ce rôle, elle avait reçu des rapports et d’autres informations non précisées.

Pourtant, la déclaration reconnaissait que l’affaire souffrait de «difficultés importantes en matière de preuve» et que Jarrar «ne traitait pas des aspects organisationnels ou militaires de l’organisation».

Le mari de Jarrar, Ghassan, a déclaré que la phrase était «une expression de la nature de l’occupation israélienne» des territoires palestiniens.

« Il n’y a pas d’accusations spécifiques contre elle, sauf qu’elle a été élue au Conseil législatif sur une liste qu’Israël rejette », a déclaré Ghassan Jarrar. «C’est une persécution politique.»