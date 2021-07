Israël condamne Ben & Jerry’s pour avoir refusé de vendre des glaces en Cisjordanie, affirmant que l’entreprise s’est « rendue à l’antisémitisme »

Les dirigeants israéliens ont critiqué Ben & Jerry’s pour avoir refusé de vendre des glaces en Cisjordanie, affirmant que l’entreprise éveillée « s’était rendue à l’antisémitisme ».

Le géant de la crème glacée a déclaré lundi qu’il ne vendrait plus en Cisjordanie occupée ni à Jérusalem-Est, car faire des affaires dans les territoires recherchés par les Palestiniens est « incohérent avec nos valeurs ».

Ben & Jerry’s a annoncé qu’il ne vendrait plus de bonbons en Cisjordanie Crédit : Getty

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a critiqué cette décision Crédit : EPA

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a qualifié cette décision de « décision immorale », ajoutant qu’il pense que « cela s’avérera également être une erreur commerciale ».

L’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu a également pris la parole, tweetant que désormais « les Israéliens savent quelle glace NE PAS acheter ».

Le ministère israélien des Affaires étrangères a qualifié la décision de « capitulation face à la pression continue et agressive de groupes anti-israéliens extrêmes ».

« La décision est immorale et discriminatoire, car elle cible Israël, nuit à la fois aux Israéliens et aux Palestiniens et encourage les groupes extrémistes qui utilisent des tactiques d’intimidation », a déclaré le ministère dans un communiqué.

DÉCLARATION DE BEN & JERRY

Ben & Jerry’s, basé au Vermont, a informé son détenteur de licence de longue date responsable de la fabrication et de la distribution de ses produits en Israël qu’il ne renouvellerait pas son accord de licence à son expiration à la fin de l’année prochaine.

La société a cité « les préoccupations partagées avec nous par nos fans et partenaires de confiance », dans sa déclaration annonçant la décision d’arrêter la production.

Ben & Jerry’s n’a pas dit explicitement quelles préoccupations, mais la société a été pressée par un groupe appelé « Vermonters for Justice in Palestine » de mettre fin à la « complicité » dans l’occupation israélienne le mois dernier.

Le groupe a également publié une déclaration lundi, après l’annonce de Ben & Jerry’s, affirmant que la société n’était pas allée assez loin.

« En maintenant une présence en Israël, Ben & Jerry’s continue d’être complice du meurtre, de l’emprisonnement et de la dépossession du peuple palestinien et de l’atteinte au droit international », a déclaré le groupe.

Les produits de Ben & Jerry’s ne seront plus vendus dans les colonies, mais la société a déclaré qu’elle resterait en Israël grâce à un arrangement différent.

Cependant, on ne sait pas pour le moment comment l’entreprise envisage de le faire.

Selon l’Associated Press, les grandes chaînes de supermarchés israéliennes opèrent toutes dans les colonies.

La société de crème glacée a déclaré qu’elle « partagerait une mise à jour sur [sales in Israel] dès que nous serons prêts », dans leur communiqué.

Ben & Jerry’s a déclaré que vendre des glaces sur des terres recherchées par les Palestiniens était contraire à leur morale Crédit : AFP