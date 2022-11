Israël compte les derniers votes alors que la majorité de Netanyahu se raffermit

TEL AVIV, Israël (AP) – Les responsables électoraux israéliens comptaient les votes finaux des élections nationales jeudi, l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu semblant susceptible de récupérer le poste de Premier ministre avec une majorité confortable soutenue par des alliés d’extrême droite.

Une surprise de dernière minute était encore possible, avec un petit groupe dovish capable de franchir le seuil électoral nécessaire pour entrer au parlement et de retenir la taille de la majorité de Netanyahu. Mais la probabilité était faible, et les membres de la coalition attendue de Netanyahu se disputaient déjà des portefeuilles dans ce qui sera le gouvernement le plus à droite d’Israël.

Israël a tenu mardi sa cinquième élection en quatre ans, une crise politique prolongée qui a vu les électeurs divisés sur l’aptitude de Netanyahu à servir pendant son procès pour corruption. Quelque 90% des bulletins de vote ont été comptés jeudi matin et les résultats définitifs pourraient arriver plus tard dans la journée.

Dans l’état actuel des choses, Netanyahu et ses alliés ultranationalistes et ultra-orthodoxes devraient obtenir 65 sièges au parlement israélien de 120 sièges, ou Knesset. Ses adversaires, menés par le Premier ministre par intérim Yair Lapid, devaient remporter 50 sièges.

La victoire attendue de Netanyahu et sa majorité confortable probable mettent un terme à l’instabilité politique d’Israël, pour l’instant. Mais cela laisse les Israéliens divisés sur leur leadership et sur les valeurs qui définissent leur État : juif ou démocratique.

Le principal partenaire de Netanyahu au gouvernement devrait être le parti d’extrême droite Sionisme religieux, dont le principal candidat, Itamar Ben-Gvir est un disciple d’un rabbin raciste, dit vouloir mettre fin à l’autonomie palestinienne dans certaines parties de la Cisjordanie et jusqu’à récemment a accroché chez lui une photo de Baruch Goldstein, un américano-israélien qui a tué 29 Palestiniens lors d’une fusillade en Cisjordanie en 1993. Ben-Gvir, qui promet d’expulser les législateurs arabes, dit qu’il veut être nommé chef du ministère qui est en charge de la police.

Le sionisme religieux a promis de promulguer des changements à la loi israélienne qui pourraient faire disparaître les problèmes juridiques de Netanyahu et, avec d’autres alliés nationalistes, ils veulent affaiblir l’indépendance du pouvoir judiciaire et concentrer plus de pouvoir entre les mains des législateurs.

Le chef du parti, Bezalel Smotrich, un colon de Cisjordanie qui a tenu des propos anti-arabes, a des vues sur le ministère de la Défense, ce qui ferait de lui le surveillant de l’armée et de l’occupation militaire de la Cisjordanie par Israël.

Après l’annonce officielle des résultats, le président de cérémonie d’Israël sélectionne un candidat, généralement du plus grand parti, pour former un gouvernement. Ils ont alors quatre semaines pour le faire. Netanyahu est susceptible de conclure les pourparlers dans ce délai, mais le sionisme religieux devrait mener une négociation difficile pour son soutien.

Le polarisant Netanyahu, le plus ancien dirigeant d’Israël, a été évincé en 2021 après 12 années consécutives au pouvoir par une coalition idéologiquement diversifiée qui comprenait pour la première fois dans l’histoire d’Israël un petit parti arabe. La coalition s’est effondrée au printemps à cause de luttes intestines.

Netanyahu est accusé de fraude, d’abus de confiance et d’acceptation de pots-de-vin dans une série de scandales impliquant de riches associés et des magnats des médias. Il nie tout acte répréhensible, considérant le procès comme une chasse aux sorcières contre lui orchestrée par des médias hostiles et un système judiciaire biaisé.

Tia Goldenberg, l’Associated Press