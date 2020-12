«C’est une excellente nouvelle que nous ayons le vaccin afin que nous puissions continuer notre vie et sortir de cette crise», a déclaré Moshe Yehezkel, un habitant de Tel Aviv.

Les sondages montrent que de nombreux Israéliens sont réticents à acheter des vaccins tout de suite, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu’il donnerait un « exemple personnel » et a insisté pour qu’il soit le premier Israélien à être vacciné. Il a reçu l’enregistrement samedi soir.

Netanyahu a exprimé sa confiance dans le vaccin avant d’enrouler la manche droite de sa chemise noire à manches courtes et de recevoir l’injection. Il a appelé cela un «moment passionnant» qui mettrait Israël sur la voie du retour à ses routines normales. Le ministre de la Santé du pays a également reçu le vaccin samedi.

Les médias israéliens ont rapporté que la tentative d’inoculation avait démarré de manière cahoteuse, les HMO du pays étant inondés d’appels téléphoniques pour des rendez-vous à vacciner et de nombreux Israéliens se plaignant de ne pas pouvoir passer.

Alors que le nombre de contaminations quotidiennes augmente et atteint actuellement près de 3000 par jour, les dirigeants israéliens se demandent à nouveau s’il faut imposer un troisième verrouillage national depuis le début de la pandémie. De nombreuses restrictions restent en vigueur depuis le deuxième verrouillage du pays à l’automne, la plupart des hôtels étant toujours fermés et les restaurants ouverts uniquement pour la livraison et les plats à emporter. Le chômage reste à deux chiffres.