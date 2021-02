Après avoir fait face à une réaction brutale pour sa réticence à étendre la vaccination contre le coronavirus aux territoires palestiniens, Israël a finalement commencé à administrer des injections de Covid-19 aux Palestiniens, mais seulement s’ils travaillent légalement en Israël.

La vaccination des Palestiniens a été lancée mercredi dans un poste médical de l’affilié de la Croix-Rouge israélienne, Magen David Adom, dans le village de Qalandiya, près du principal point de contrôle entre Jérusalem et la Cisjordanie.

« Les Palestiniens peuvent venir se faire vacciner, y compris ceux qui ont une carte d’identité et un permis de travail de l’Autorité palestinienne », a déclaré un porte-parole du Magen David Adom. « Cette initiative représente la première étape officielle visant à vacciner les Palestiniens travaillant en Israël. »

Quelque 400 personnes ont reçu leurs vaccins contre le coronavirus mercredi, a rapporté le journal The Times of Israel.

La vaccination était initialement prévue comme un événement d’une journée, mais selon i24NEWS, les médecins reviendront au même endroit la semaine prochaine avec plus de fournitures de vaccination.

Aussi sur rt.com L’échec d’Israël à vacciner les Palestiniens contre Covid devrait être considéré comme un crime de guerre au regard du droit international

Environ 120 000 Palestiniens travaillent légalement en Israël ou dans des colonies juives de Cisjordanie, selon les données du gouvernement. Les responsables de la santé israéliens ont récemment exprimé leurs inquiétudes quant au fait que le mouvement de ces travailleurs à travers la « Ligne verte » pourrait faciliter la propagation du coronavirus sur le territoire israélien.

Israël a lancé une grande campagne de vaccination en décembre qui a permis à plus de deux millions de personnes de recevoir leur deuxième injection du vaccin Pfizer. Cependant, tout au long de la campagne, des responsables palestiniens et des groupes de défense des droits de l’homme ont critiqué l’État juif pour son refus d’immuniser les résidents de la Cisjordanie occupée et de Gaza.

Mais les autorités israéliennes ont affirmé que ce n’était pas de leur responsabilité, et ont déclaré qu’elles partageraient des doses de vaccin de réserve avec le peuple palestinien une fois l’inoculation des citoyens israéliens terminée.

Aussi sur rt.com Le maire de Jérusalem menace d’interdire aux Arabes non vaccinés de fréquenter les mosquées

Selon les médias, 5 000 doses de vaccin ont été remises aux responsables palestiniens pour vacciner les médecins de première ligne fin janvier sur la recommandation du ministre israélien de la Défense Benny Gantz.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!