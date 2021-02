Israël commence à rouvrir son économie après deux mois de verrouillage

JÉRUSALEM (AP) – Israël a levé bon nombre de ses restrictions sur les coronavirus et a commencé à rouvrir son économie dimanche alors que la campagne de vaccination du pays et le troisième verrouillage national ont commencé à réduire les infections.

La plupart des classes des écoles primaires et secondaires ont rouvert après une fermeture de près de deux mois, ainsi que des musées, des bibliothèques, des centres commerciaux et des marchés. Certaines restrictions sur le nombre de personnes présentes restent en place. L’ensemble du système éducatif devrait reprendre ses activités normales début mars.

Les gymnases, les piscines, les cinémas et les restaurants ouvrent leurs portes aux personnes qui ont reçu deux doses du vaccin contre le coronavirus.

Israël a dévoilé son plan pour permettre aux vaccinés d’assister à des événements culturels, de voler à l’étranger et de fréquenter les restaurants et les clubs de santé en utilisant une application «badge vert» samedi avant la réouverture de l’économie. Le déploiement de l’application a été semé d’embûches techniques.

Après avoir conclu un accord avec Pfizer pour échanger des données contre des doses, la campagne de vaccination d’Israël est devenue la plus rapide au monde au cours des deux derniers mois. Près de la moitié de sa population de 9,3 millions d’habitants a reçu la première dose du vaccin Pfizer / BioNTech. Près de 3 millions ont obtenu le deuxième coup.

Israël a été critiqué au niveau international pour avoir largement exclu les Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza de sa campagne de vaccination très réussie. Le différend met en évidence la dépendance des Palestiniens à l’égard d’Israël alors même qu’ils luttent seuls pour combattre la pandémie. La semaine dernière, Israël a facilité le transfert des 2 000 premières doses du vaccin russe contre le Spoutnik V de la Cisjordanie vers la bande de Gaza.

Le coronavirus se propage toujours rapidement en Israël, cependant, et les restrictions de mouvement et de rassemblement sont restées en place depuis que le gouvernement a imposé un verrouillage dans tout le pays fin décembre.

Israël a enregistré au moins 743 000 cas de COVID-19 et au moins 5 521 décès depuis le début de la pandémie l’année dernière. Ses trois verrouillages ont paralysé l’économie et poussé le chômage à plus de 20%