ISRAEL a inversé la tendance du déploiement mondial du vaccin et a commencé à administrer des injections de coronavirus aux adolescents aujourd’hui – avec un quart de la population déjà vaccinée, selon les responsables de la santé.

Plus de 2,5 millions des 9 millions d’habitants du pays ont déjà reçu des vaccinations, selon le ministère de la Santé.

Le déploiement du vaccin est passé à la vitesse supérieure quelques jours seulement après qu’Israël a prolongé son troisième verrouillage national en raison de la flambée des taux d’infection à travers le pays.

Le ministère de la Santé a annoncé que les jabs seront désormais administrés aux élèves du secondaire, âgés de 16 à 18 ans, dont les parents donnent leur approbation.

Le plus grand fonds de santé d’Israël, Clalit, a commencé à fournir des vaccins aux adolescents à partir de ce matin, avant que trois petits fonds ne suivent le déploiement.

À partir d’aujourd’hui, les personnes âgées de 40 ans et plus seront également autorisées à recevoir le vaccin dans le cadre d’une autre extension de l’âge minimum pour réserver des créneaux.

L’âge minimum de ceux qui se qualifient pour un vaccin a été continuellement réduit depuis le début de la campagne de vaccination le 20 décembre.

Le pays a administré les premières doses de vaccins contre le coronavirus aux agents de santé, avant de passer rapidement aux personnes âgées et aux personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents.

Vendredi, près de 2,5 millions de personnes avaient reçu leur première dose de vaccin selon le ministère de la Santé.

Parmi ces personnes, 900 000 avaient également reçu leur deuxième dose.

Le pays a toujours mené la course mondiale à la vaccination, après avoir lancé avec succès un programme de distribution 24h / 24 et 7j / 7 avec une aide militaire et avoir pressé des doses supplémentaires de chaque flacon.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré que le déploiement rapide « nous offrira la possibilité de vaincre le coronavirus, d’en sortir, d’ouvrir l’économie et de reprendre la routine ».

Les voyageurs entrant dans le pays ne sont désormais autorisés à monter à bord d’un vol que sur présentation d’un test de coronavirus négatif effectué 72 heures avant le voyage.

Israël s’est assuré un approvisionnement important en vaccin Pfizer-BioNTech et s’est engagé à partager rapidement les données d’impact avec le fabricant américano-allemand.

Les données initiales de l’incroyable campagne d’inoculation ont vu le vaccin Pfizer réduire de moitié les taux d’infection, deux semaines après l’administration de la première des deux doses.

Mais des experts en dehors du pays ont mis en garde contre les hypothèses précoces à partir des premiers chiffres publiés.

Les nouvelles infections quotidiennes et les admissions à l’hôpital ont continué d’augmenter ces derniers jours.

L’augmentation persistante a été attribuée aux mutations virales tourbillonnantes et à certaines personnes qui bafouent les règles de verrouillage.

L’augmentation des infections, malgré le verrouillage et les vaccinations, a été attribuée à des mutations virales et au mépris par certaines personnes des restrictions de rassemblement.