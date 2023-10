Israël combat les militants pour le deuxième jour après l’attaque du Hamas

Le bilan des morts s’alourdit en Israël et à Gaza

Plus de 200 personnes ont été tuées en Israël après que le Hamas a tiré des milliers de missiles et envoyé des hommes armés franchir la barrière de sécurité vers le sud du pays, ont indiqué des responsables. Les forces israéliennes ont déclaré qu’elles se battaient toujours pour reprendre le contrôle de huit zones du territoire du pays aux militants du Hamas tôt dimanche.

Les bombardements de représailles, notamment par des avions de combat israéliens, ont tué au moins 313 personnes à Gaza, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. Une vingtaine d’enfants ont été tués et près de 2 000 blessés, ajoute le communiqué.

On s’attendait à ce que ce nombre de morts augmente considérablement à mesure qu’Israël, stupéfait par une violente incursion sur son territoire sans précédent depuis les premiers jours de l’État, faisait le point et promettait de se venger « puissamment ».

Netanyahu a déclaré que « l’ennemi paiera un prix qu’il n’a jamais connu auparavant », avertissant les Palestiniens de Gaza de partir immédiatement.

Les 2,3 millions d’habitants de cette petite enclave côtière sont depuis longtemps bloqués et isolés par une barrière de sécurité. Israël a également commencé à couper l’approvisionnement en énergie et la circulation des marchandises vers cette bande de terre densément peuplée.

La réponse israélienne sera compliquée par la capture par le Hamas de dizaines d’otages israéliens, civils et militaires, parmi lesquels des femmes et des enfants emmenés à Gaza.

Les réseaux sociaux et la télévision israélienne étaient remplis de récits de membres de familles dévastés craignant pour leurs proches qui avaient été capturés par des hommes armés dans leurs maisons, craignant qu’ils ne soient utilisés comme monnaie d’échange pour échanger contre des prisonniers palestiniens ou dissuader toute attaque terrestre israélienne.

Ces attaques représentent l’escalade la plus dangereuse du conflit depuis des décennies et surviennent presque exactement 50 ans après le Guerre israélo-arabe en 1973lorsqu’Israël a également été pris par surprise lors d’une attaque soudaine de l’Égypte et de la Syrie voisines.

Les craintes d’un conflit plus large ont été alimentées dimanche par des flambées de violence dans le nord, où Israël a échangé des frappes de l’autre côté de la frontière libanaise avec le groupe militant du Hezbollah, et en Égypte, où deux Israéliens et leur guide ont été tués lorsqu’un citoyen égyptien a ouvert le feu sur un groupe. de touristes à Alexandrie, a déclaré le ministère israélien des Affaires étrangères.

Israël a semblé une fois de plus pris au dépourvu par les attaques coordonnées, soulevant des questions sur la manière dont les agences de renseignement tant vantées, tant en Israël qu’aux États-Unis, n’ont pas réussi à tirer la sonnette d’alarme.

Bracha Yarkoni, 75 ans, a vu sa maison dans la ville côtière d’Ashkelon, dans le sud du pays, être directement touchée par une roquette. Déjà réveillée le jour de son anniversaire Au son des explosions et des cris de ses petits-enfants, elle a observé depuis la rue l’impact du missile. « Que Dieu nous aide », dit-elle.

Le président Joe Biden s’est joint aux dirigeants mondiaux pour condamner l’attaque, déclarant que « le soutien de son administration à la sécurité d’Israël est solide et inébranlable ».

Le déclenchement d’intenses combats au Moyen-Orient mettra à l’épreuve ses arguments en matière de politique étrangère en vue d’une réélection en 2024.

La situation sera rendue encore plus volatile par le gouvernement nationaliste israélien – piqué par le fait qu’il préside à un tel traumatisme national – et par le désespoir des Palestiniens étouffés par les années de blocus de Gaza et l’occupation israélienne de la Cisjordanie.