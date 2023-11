Israël combat le Hamas dans la ville de Gaza

La campagne israélienne visant à détruire le Hamas est entrée mercredi dans son deuxième mois alors que ses forces combattaient les militants palestiniens dans la ville de Gaza, malgré les appels croissants à un cessez-le-feu.

Soulignant le projet d’Israël d’écraser le Hamas, le ministre de la Défense Yoav Gallant a décrit Gaza comme « la plus grande base terroriste jamais construite ».

“Nous sommes au cœur de la ville de Gaza”, a-t-il déclaré.

Israël a lancé une campagne massive dans la bande de Gaza après que les militants du Hamas ont organisé une attaque sans précédent le 7 octobre qui a tué plus de 1 400 personnes, pour la plupart des civils.

Selon le ministère de la Santé du Hamas à Gaza, les bombardements incessants d’Israël ont tué plus de 10 300 personnes, dont de nombreux enfants.

Les appels à l’arrêt des combats sont restés sans réponse, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ayant insisté sur le fait qu’il n’y aurait pas de pause tant que les plus de 240 otages capturés par le Hamas ne seraient pas libérés.

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Turk, a déclaré que le mois dernier avait été marqué par “un carnage, des souffrances incessantes, des effusions de sang, des destructions, de l’indignation et du désespoir”.

– ‘Mort et souffrance’ –

Mardi soir à Jérusalem, des sanglots ont éclaté lors des cérémonies commémoratives et la foule a allumé des bougies tout en pleurant les 1 400 morts, dont des familles tuées dans leurs maisons et des jeunes tués lors d’un festival de musique lors de la pire attaque de l’histoire d’Israël.

“Personne n’est épargné par ces horribles attaques”, a déclaré Sharon Balaban, 52 ans, l’une des milliers d’Israéliens présents aux veillées.

“Tout le monde connaît quelqu’un qui a été blessé, tué, assassiné ou touché.”

Dans la bande de Gaza densément peuplée – où plus de 1,5 million de personnes ont fui leurs foyers dans une recherche désespérée de sécurité – les souffrances sont immenses.

Des pâtés de maisons entiers ont été rasés et des corps vêtus de linceuls blancs s’entassent devant les hôpitaux, où les chirurgiens opèrent sur des sols ensanglantés à la lumière des téléphones.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré qu’en moyenne 160 enfants sont tués chaque jour à Gaza par la guerre.

“Le niveau de mortalité et de souffrance est difficile à appréhender”, a déclaré le porte-parole de l’OMS, Christian Lindmeier.

Le bureau des médias du Hamas a déclaré sur Telegram que plusieurs cimetières de Gaza n’avaient « plus d’espace pour les enterrements », tandis que le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) a déclaré que la plupart des stations de pompage des eaux usées du territoire étaient fermées.

Israël accuse le Hamas d’avoir construit des tunnels militaires sous les hôpitaux, les écoles et les mosquées – accusations que le groupe militant nie.

OCHA indique qu’Israël a ordonné aux 13 hôpitaux encore opérationnels dans le nord de Gaza d’évacuer les patients.

Netanyahu a déclaré qu’aucun carburant ne serait livré à Gaza assiégée, mais qu’il pourrait autoriser d’éventuelles « pauses tactiques » pour libérer les otages et acheminer l’aide.

– Réunion du G7 –

Netanyahu a déclaré qu’Israël assumerait « la sécurité globale » à Gaza après la fin de la guerre, tandis que Ron Dermer, le ministre israélien des Affaires stratégiques, a déclaré que le Premier ministre ne faisait référence à aucune réoccupation future du territoire.

Israël a retiré ses troupes du territoire conquis lors de la guerre des Six Jours en 1967, en 2005.

“Après que le Hamas aura été chassé du pouvoir, après que nous aurons démantelé cette infrastructure, Israël devra conserver indéfiniment la responsabilité primordiale en matière de sécurité”, a déclaré Dermer à la télévision MSNBC.

Washington, allié clé, s’est déclaré opposé à une occupation à long terme de Gaza.

“Nous avons des discussions actives avec nos homologues israéliens sur ce à quoi devrait ressembler Gaza après le conflit”, a déclaré aux journalistes le porte-parole de la sécurité de la Maison Blanche, John Kirby.

“Le président maintient sa position selon laquelle une réoccupation par les forces israéliennes n’est pas la bonne chose à faire”, a ajouté Kirby, affirmant qu’il y avait également un débat sur ce à quoi ressemblerait la future “gouvernance à Gaza”.

Le porte-parole du Hamas, Abdel Latif al-Qanou, a catégoriquement rejeté la proposition d’exclure le Hamas.

“Ce que Kirby a dit sur l’avenir de Gaza après le Hamas est un fantasme”, a-t-il déclaré dans un message sur Telegram. “Notre peuple est en symbiose avec la résistance, et lui seul décidera de son avenir.”

Dimanche, en Cisjordanie occupée, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a suggéré que l’Autorité palestinienne, dirigée par le président Mahmud Abbas, reprenne le contrôle de Gaza.

L’Autorité palestinienne exerce une autonomie limitée dans certaines parties seulement de la Cisjordanie, et Abbas a déclaré qu’elle ne pourrait potentiellement revenir au pouvoir à Gaza que si une « solution politique globale » était trouvée au conflit israélo-palestinien.

Blinken, après une tournée diplomatique de crise au Moyen-Orient, est au Japon pour une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 visant à rechercher une ligne commune sur Gaza.

Les ministres devraient appeler dans une déclaration commune à des « pauses humanitaires » à Gaza, sans toutefois appeler à un cessez-le-feu – conformément à la politique américaine en matière de guerre.

« Partout à Gaza, des personnes sans défense perdent des membres de leur famille, des maisons et leur propre vie, tandis que les dirigeants du monde ne parviennent pas à prendre des mesures significatives », a déclaré l’association médicale Médecins sans frontières (MSF).

Dans son communiqué, MSF a détaillé comment un membre du personnel a été tué lundi avec sa famille dans le camp de réfugiés de Shati, à Gaza, lorsque la zone a été bombardée.

Israël a frappé Gaza avec plus de 12 000 frappes aériennes et d’artillerie et a envoyé des forces terrestres qui l’ont effectivement réduit de moitié.

Il a largué des tracts et envoyé des textes ordonnant aux civils du nord de Gaza de fuir vers le sud, mais un responsable américain a déclaré samedi qu’au moins 350 000 civils restaient dans les zones les plus touchées.

Agrippant l’un de ses enfants en bas âge, Amira al-Sakani a déclaré qu’elle avait fui la ville de Gaza après avoir croisé les tracts israéliens largués par avion.

“Notre vie est tragique ; nous ne voulons pas la guerre… nous voulons la paix”, a-t-elle ajouté.

Le Comité international de la Croix-Rouge, qui a déclaré qu’un de ses convois humanitaires à Gaza avait été touché par des tirs mardi, a exigé la fin des souffrances des civils.

“Des enfants ont été arrachés à leurs familles et retenus en otages. À Gaza, les chirurgiens du CICR soignent des tout-petits dont la peau est carbonisée par des brûlures généralisées”, a déclaré la présidente de l’organisation, Mirjana Spoljaric.

Les analystes militaires ont mis en garde contre des semaines d’épuisants combats porte-à-porte à Gaza, avec une trentaine de soldats israéliens déjà tués dans l’offensive.

L’opération est extrêmement compliquée pour Israël en raison des otages, parmi lesquels de très jeunes enfants et des personnes âgées fragiles, qui seraient détenus à l’intérieur d’un vaste réseau de tunnels.