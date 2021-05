Israël cible un commandant du Hamas qui a échappé à la mort à plusieurs reprises

Les commandos israéliens se sont rapprochés à quelques reprises au fil des ans, et M. Deif a été blessé, mais il a toujours survécu.

Israël a tenté à plusieurs reprises dans les combats actuels de tuer Mohammed Deif, le commandant de la branche militaire du Hamas, a déclaré mercredi un porte-parole des Forces de défense israéliennes. M. Deif, une figure sombre qui figure au sommet de la liste des personnes les plus recherchées d’Israël depuis près de trois décennies, est devenu un symbole de la résilience du groupe militant.

Alors qu’Israël a concentré sa puissance de feu sur le dédale de tunnels souterrains et d’infrastructures du Hamas dans la bande de Gaza, il s’est simultanément engagé dans une stratégie clandestine parallèle: une campagne de meurtres ciblés contre les dirigeants militaires du Hamas.

M. Deif, vénéré parmi de nombreux Palestiniens pour ses prouesses stratégiques et sa capacité à échapper aux efforts israéliens pour le tuer, a passé des décennies dans la clandestinité. Il a survécu à au moins huit tentatives d’assassinat, notamment par des embuscades, des attentats à la bombe contre des maisons sûres où il séjournait et des missiles tirés sur sa voiture, ont déclaré des responsables du renseignement israélien. Les responsables, comme d’autres cités dans cet article, se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour discuter des détails opérationnels d’une mission active.

Un officier supérieur de l’armée israélienne a déclaré que M. Deif, 55 ans, avait joué un rôle central dans le dernier conflit, notamment en ordonnant le tir de 130 roquettes sur Tel Aviv mercredi dernier, l’une des attaques les plus dures contre la capitale commerciale d’Israël depuis le début des combats.

Au cours de ces tentatives, il a perdu un œil et une main, a subi des lésions neurologiques causées par des éclats d’obus, a subi des lésions auditives et a été laissé boiter, selon un ancien responsable des renseignements israéliens.

Même avant qu’Israël ne soit fondé en tant qu’État indépendant en 1948, ceux qui luttent pour sa création se livraient depuis longtemps à des assassinats ciblés. Mais le programme a soulevé des dilemmes moraux au niveau interne et international sur l’éthique de telles actions.

En août 2014, des avions de combat israéliens ont largué au moins cinq bombes sur une maison du quartier de Sheikh Radwan à Gaza, où Israël pensait que M. Deif séjournait. La maison a été réduite en décombres et l’une de ses épouses, Widad, 28 ans, et leur fils en bas âge, Ali, ont été tués, ainsi qu’un autre résident et ses deux fils adolescents.

Israël pensait que l’attaque l’avait tué. Bien qu’il ait survécu – et soit par la suite tombé dans la dépression, selon le responsable du renseignement – l’attaque a attisé les rumeurs d’une fuite de sécurité parmi les dirigeants du Hamas.

Les experts en sécurité estiment que M. Deif évite la détection en évitant les appareils numériques, en utilisant des notes et des courriers, et en limitant ses contacts à un cercle restreint et secret.

Le commandant, né dans le camp de réfugiés de Khan Younis à Gaza, a gravi rapidement les échelons après avoir rejoint l’organisation islamiste devenue Hamas à la fin des années 1980. Il a orchestré de nombreuses attaques contre Israël, y compris une série d’attentats meurtriers dans des bus qui ont fait dérailler le processus de paix au milieu des années 1990.

On lui attribue également la construction de la branche militaire du Hamas, les Brigades Qassam, en une machine de combat capable de lancer des roquettes contre Israël, de déployer des commandos pour des missions navales et de déjouer Israël dans le dédale des tunnels souterrains de Gaza.