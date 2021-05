Israël cible les forces navales du Hamas. Alors, que peut faire le Hamas par voie maritime?

Mais les experts et les responsables militaires israéliens disent qu’il existe une autre menace, moins discutée et plus obscure: des commandos navals clandestins entrant ou frappant Israël par mer.

«Ces derniers jours, les troupes navales israéliennes ont repéré des activités suspectes dans le nord de la bande de Gaza, à proximité des actifs des forces navales du Hamas, et ont suivi les mouvements d’un certain nombre de combattants ennemis suspects», ont déclaré les forces de défense israéliennes dans un communiqué.

L’armée a déclaré que les suspects déplaçaient une «arme navale submersible du Hamas» qui «semblait être sur le point de commettre une attaque terroriste dans les eaux israéliennes».

L’armée a publié une vidéo montrant les forces de défense israéliennes détruisant le navire tôt lundi.

Shaul Chorev, un amiral israélien à la retraite qui dirige le centre de recherche sur la politique et la stratégie maritimes de l’Université de Haïfa, a déclaré qu’Israël était de plus en plus préoccupé ces dernières années par les unités de commandos navals du Hamas. Il a déclaré que les attaques maritimes secrètes et surprises étaient l’une des façons dont le groupe militant avait cherché à vaincre la puissance militaire supérieure d’Israël, y compris sa puissante force aérienne et son système de défense Iron Dome utilisé pour abattre des roquettes tirées par des militants à Gaza.

«La crainte est que ces unités de commandos puissent être utilisées pour cibler des infrastructures telles que des centrales électriques ou pour tenter d’infiltrer Israël par voie maritime», a-t-il dit.

Il a déclaré que les Israéliens tremblaient encore au souvenir d’un épisode en juillet 2014, lors de l’invasion israélienne de Gaza, lorsque quatre membres du Hamas armés d’armes automatiques, d’explosifs et de grenades, ont nagé subrepticement à terre près du kibboutz Zikkim, sur la côte sud d’Israël, et ont tenté de cibler un char israélien avant d’être tué.